ПОЛИТИКА
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Уилл Смит дал пощечину ведущему церемонии вручения «Оскара»
Американский актер Уилл Смит на церемонии вручения премии «Оскар» ударил комика Криса Рока за шутку о его жене. Комик неловко пошутил, что стрижка Джады Пинкетт-Смит «под ноль» — результат болезни. Однако после получения своего первого «Оскара» за роль Ричарда Уильямса в фильме «Король Ричард» актер расплакался и извинился перед ведущим за инцидент. #УиллСмит #Оскар #КорольРичард
пощечина / Others
28 марта 2022 г.
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