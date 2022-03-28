Уилл Смит дал пощечину ведущему церемонии вручения «Оскара»

Американский актер Уилл Смит на церемонии вручения премии «Оскар» ударил комика Криса Рока за шутку о его жене. Комик неловко пошутил, что стрижка Джады Пинкетт-Смит «под ноль» — результат болезни. Однако после получения своего первого «Оскара» за роль Ричарда Уильямса в фильме «Король Ричард» актер расплакался и извинился перед ведущим за инцидент. #УиллСмит #Оскар #КорольРичард