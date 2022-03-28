Несмотря на неоднозначное амплуа, Владимир Жириновский много лет остается одной из главных фигур российской политики, и сейчас электорат совершенно искренне интересуется его состоянием и желает ему здоровья. Тем не менее, общественность и СМИ всерьез задумались, кто может заменить не просто лидера партии, а заметную и тяжеловесную фигуру на российской политической арене. Эксперты задались этим вопросом еще раньше и многие сделали вывод, что Владимир Вольфович незаменим, поэтому партия уйдет вместе с ним. И только в самой ЛДПР продолжают считать, что поднимать и формализовывать данный вопрос сейчас неэтично. Они утверждают, что никаких юридических шагов по подготовке к смене лидера не происходит.

Домыслы и слухи

Информация о состоянии здоровья Владимира Жириновского с самого начала его госпитализации с двусторонней пневмонией 2 февраля противоречива. Минздрав, например, сообщал, что состояние политика стабильное, а источники РБК в то же время отмечали, что его подключили к аппарату ИВЛ, и говорили о коме. Также процент поражения легких политика часто разными источниками назывался разный.

25 марта Telegram-канал Mash и вовсе сообщил о том, что бессменный лидер ЛДПР умер, и это подтвердил сенатор Александр Пронюшкин. Но тут же председатель Госдумы Володин уже в своем Telegram-канале написал, что Владимир Вольфович жив, хотя находится в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сообщение о смерти лидера ЛДПР неприличной «уткой».

Ответ на вопрос, почему вокруг Жириновского столько противоречивой информации, остается открытым. В сети даже появилось предположение, что таким образом вычисляют «крысу», сливающую информацию.

Тем не менее, 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Жириновский все-таки ушел из жизни...

Возможные преемники

«Сейчас мы наблюдаем период, когда король уходит», — заметил еще в феврале представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов. Тогда же он сказал, что «есть некоторая команда запасных, в том числе в нее входит и Михаил Дегтярев»: «Да, губернатор Хабаровского края может возглавить либерал-демократов, но есть и другие кандидатуры». Отдельно Ермилов отметил, что «трансфер власти давно готовился, пытались заводить в ЛДПР определенных людей, так как политиков, готовых в том же формате вести за собой партию, там просто нет».

На самом деле вопрос о новом лидере ЛДПР поднимался еще до парламентских выборов 2021-го, уточнил собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента РФ. И подтвердил, что самым вероятным кандидатом на место лидера партии сегодня действительно является Михаил Дегтярев. Интересно, что он начинал карьеру в начале 2000-х в молодежной организации партии «Единство» в Самарской области, но в областную, а затем и в Госдуму избрался от ЛДПР, а в 2021-м стал вместо задержанного полтора года назад Сергея Фургала губернатором Хабаровского края. Уже прорабатываются варианты его возвращения в Москву — на случай, если нужно будет выбрать председателя ЛДПР, добавил собеседник в Охотном Ряду. Но до принятия такого решения все же далеко, отмечает другой близкий к Госдуме инсайдер «Ведомостей».

Второй наиболее возможный кандидат на пост Жириновского — депутат Госдумы Андрей Луговой, начало политической карьеры которого также не было связано с ЛДПР. Однако впервые в Госдуму он был избран в 2007-м, причем сразу со второй строчки предвыборного списка ЛДПР. Это произошло после гибели в 2006-м бежавшего в Великобританию сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. По данным СМИ, Литвиненко сотрудничал с британской разведкой MI6, в его отравлении Скотленд-Ярд обвинял как раз Лугового.

Также рассматриваются кандидатуры главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова и главы думского комитета по региональной политике Алексея Диденко. Однако, по словам инсайдеров, они «менее предпочтительны» и «в любом случае это все будет неравноценная замена Жириновскому».

«Нилов среди названных политиков самый опытный парламентарий, — говорит президент Центра политтехнологий Борис Макаренко. — Дегтярев самый статусный, однако как губернатор он победил в полностью расчищенном поле. Луговой — самый известный и скандальный». В целом и Макаренко делает вывод: «Жириновский незаменим».

Среди «первых лиц» ЛДПР, которые могут быть номинированы, значатся также председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и один из ближайших соратников Жириновского — губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Руководитель агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин считает, что сейчас «хорошей историей для ЛДПР было бы оправдание Сергея Фургала и назначение его в высший руководящий орган партии». «Понятно, что бенефициаров будет предостаточно. Многое зависит от позиции Кремля и групп влияния как внутри партии, так и внешних интересантов. На мой взгляд, наиболее дееспособной ЛДПР может стать, если ее костяк составят представители старой школы», — добавил он.

Серая масса

Из-за незаменимости Жириновского многие эксперты полагают, что для либерал-демократов все вообще может закончиться плачевно. «Есть вероятность, что они просто исчезнут с политической орбиты нашей страны, — писали зимой «Новости Хабаровска» и уточняли: — ЛДПР — партия вождистского типа, поэтому без сильного и харизматичного лидера она выглядит нежизнеспособно».

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков объяснил, что вождистский проект не имеет перспектив в случае ухода своего лидера, например, на пенсию, так как «соколы» Жириновского без него самого — серая масса. Однако эксперт считает, что ЛДПР в перспективе может объединиться с брендом другой «правой» партии.

«Сейчас стране нужна партия с крепкой «правой» идеей, что-то наподобие американского республиканизма, в основе которого право частной собственности и капитала. В этом смысле слухи о вливании структур ЛДПР в тех же «Новых Людей» выглядят вполне логичной стратегией, так как рейтинги у партий примерно равные, около 7-8%, в основе — схожие идеи, а весь антагонизм состоит исключительно в нежелании самого лидера ЛДПР с кем-то кооперироваться», — объяснил Гращенков.

Партии обычно объединяются вокруг общей идеологии, а ЛДПР формировалась вокруг Жириновского, это партия лидерская, говорит и руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Прежде всего среди избирателей была востребована специфическая политическая коммуникация Жириновского», — отмечает он. За 30 лет существования партии у него были диаметрально противоположные воззрения: «От необходимости монархии до демократии». Поэтому преемник Жириновского мог бы предложить возможность такой же специфической коммуникации, как и он, считает Костин.

Странное амплуа

Не запомнить политика, машущего руками и резко выражающегося, было невозможно, констатировал «Рамблер» еще в 2018-м. Тем более что он постоянно подливал масла в огонь. В народе Жириновского называют шутом, это при том, что Владимир Вольфович защитил диссертацию на докторскую степень по философии и владеет четырьмя языками, включая турецкий. Многие политтехнологи уверены, что Жириновский этот образ выдумал и выпестовал. «Быть шутом удобно: можно говорить все, что хочешь, и привлекать к себе внимание электората», — объясняют они.

Список выходок одновременно «короля» и «шута» большой, больше всего вызвали резонанс следующие. На программе Александра Любимова Жириновский облил соком своего оппонента — бывшего на тот момент губернатором Нижегородской области Бориса Немцова. На очередном заседаний Госдумы он оттаскал за волосы депутата Евгению Тишковскую и пытался ее задушить. Как-то заявил, что российское гражданство надо давать только русским. Обещал расстрелять и повесить всех воров, жуликов и коррупционеров, особенно из «Единой России».

«Это амплуа шута, смешного спарринг-партнера, ему больше всего подходит, — считает эксперт в области политической психологии Кирилл Светицкий. — У него такая ярко выраженная акцентуация характера. Есть такие люди, которым хочется актерствовать, быть на виду, нести чушь, главное, чтобы их слышали, а они от этого получали удовольствие». С помощью выбранного амплуа он прекрасно выражал мысли и чаяния аудитории.

В отличие от политиков психолог уверен, что в своем умении привлекать внимание, эпатировать и устраивать шоу Владимир Вольфович все же не одинок и у него есть в России преемники, готовые нести его «знамя». «Собчак — это такой Жириновский в юбке, — рассуждал четыре года назад Светицкий. — Амплуа то же самое. Ее задача — аккумулировать протестные настроения и сливать их, имея за пазухой «Дом-2», очень громко и ярко». Он напомнил такую же ее выходку с плесканием воды в самого же Жириновского на одном из эфиров, где проходили дебаты между ними.

Поэтому сейчас гораздо понятнее, что будет с партией, чем то, кто займет роль такого «громоотвода», которому позволялось говорить. «В отличие от настоящего шута в карнавальной культуре или пьесах Шекспира, Жириновский режет не правду-матку и не смеется над официозом, а говорит ту правду, которую говорить ему позволяет власть», — подчеркнул Светицкий и напомнил, что Жириновский никогда не набирал на выборах свыше 10% голосов. По сути, он был «кандидатом против всех, через него сливались протестные настроения и недовольство».

Может быть, в этом и кроется ответ на вопрос, почему столько противоречивой информации вокруг здоровья Жириновского. Возможно, никто не соглашается на его роль в большой политике или не способен сыграть ее достойно.