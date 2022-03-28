В контролируемом российскими ВС украинском городе Энергодар появился «общественный совет самоорганизации города», который возглавил Андрей Шевчик, депутат горсовета, представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую в Украине называют «пророссийской». Об этом сам Шевчик заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

В нем он заявил, что «совет будет заниматься вопросами ценообразования, координацией коммунальных служб и обеспечением города лекарствами» и что поддержку новому органу оказывают местное казачество и ветераны войны в Афганистане.

При этом действующий мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что «совет самоорганизации города является нелегитимным и не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины».

Несколько дней назад большинство депутатов горсовета Энергодара отказались от мандатов. По словам мэра города, одной из причин было не допустить, чтобы их голоса использовали для голосования за создание «любых незаконных «народных республик» на территории города Энергодар».

После начала войны украинские власти приостановили деятельность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Ранее о создании аналогичных параллельных органов власти было объявлено в Херсоне и Мелитополе, также контролируемых российскими войсками, причем объединения также возглавили депутаты из пророссийских партий. Эту информацию подтверждал и пророссийский сенатор от аннексированного Крыма Сергей Цеков.

«Создаются военно-гражданские администрации, кто-то же должен управлять этими территориями, особенно в тех населенных пунктах, где местные власти, местное руководство вообще отстранилось от решения проблем граждан этих населенных пунктов, — утверждал сенатор. — Более того, некоторые из них [украинских властей] пытаются провести действия, в том числе силовые, против российских войск, да и против собственного населения».

Deutsche Welle писал о том, что российские власти пытались провести референдум о независимости в Херсоне, чтобы превратить его в «Херсонскую народную республику» по аналогии с ОРДЛО (отдельными районами Донецкой и Луганской областей), однако этот сценарий осуществить не удалось.