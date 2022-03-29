ПОЛИТИКА
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Мечеть Аль-Акса в Восточном Иерусалиме готовят к Рамадану
Сотни волонтеров собрались в мечети Аль-Акса, чтобы подготовить святыню к началу священного поста Рамадана. Третья по важности святыня ислама расположена на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме и имеет огромное значение для всех верующих в мире. Волонтеры занимаются уборкой и украшением храма. В 2022 году священный месяц начинается вечером 1-го апреля. #Аль-Акса #Иерусалим #Рамадан #trtнарусском #палестина #альакса
АльАкса / Others
29 марта 2022 г.
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