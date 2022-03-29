ПОЛИТИКА
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Последствия удара по топливным резервуарам в Луцке и в Ровно
В понедельник Россия нанесла ракетный удар по нефтебазе в Луцке. Как сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко, ракета была запущена с территории Беларуси. Все запасы топлива выгорели. Позже российская армия ударила по нефтебазе в Ровенской области. #Украина #нефтебаза #Луцк #trtнарусском #Россия #новости #нетвойне #stopwar #война
Последствия удара по топливным резервуарам в Луцке и в Ровно / Others
29 марта 2022 г.
Истории
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