Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific планирует прекратить полеты в воздушном пространстве России на рейсах Нью-Йорк — Гонконг. Из-за этого рейс станет самым длинным в мире: длина маршрута достигнет 16,6 тыс. км, пишет Bloomberg со ссылкой на внутренние документы авиакомпании.

Планируется, что Cathay Pacific будет летать из Международного аэропорта имени Джона Кеннеди над Атлантическим океаном, Великобританией, Европой, Турцией и Центральной Азией. Обычно маршрут из Гонконга в США проходит через Арктику и над Россией и составляет 12,9 тыс. км. Он занимает около 15 часов, сообщает издание. Теперь же время пути увеличится до 17 часов в воздухе.

Как сообщает Bloomberg, новый путь опередит по расстоянию действующий маршрут авиакомпании Singapore Airlines — из Сингапура в Нью-Йорк, — который занимает около 17,5 часа и составляет 15 349 км.

Совершать перелеты по новому маршруту смогут самолеты Airbus A350-1000, сообщила агентству представитель авиакомпании.

Из-за сезонных попутных ветров маршрут над Атлантическим океаном выглядит более благоприятным, чем перелет через Тихий океан. Компания уже сейчас облетает Россию, но следует над Тихим океаном с промежуточной остановкой в Лос-Анджелесе, теперь же дополнительной посадки не потребуется.

В будущем самый долгий в мире авиарейс будет запущен австралийской авиакомпанией Qantas Airways — это будет путешествие длиной 20 часов из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Старт перелетов по этому маршруту был отложен из-за пандемии коронавируса. Авиакомпания впоследствии планирует запустить еще два длительных рейса в рамках проекта Sunrise: из Лондона в Сидней в ноябре и из Нью-Йорка в Сидней в декабре.

Ранее из-за вторжения России в Украину страны Евросоюза, США и Канада закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В ответ Россия закрыла свое небо для авиакомпаний из 36 стран мира. Гонконг и Китай не попали в их число, однако многие перевозчики все равно стали избегать перелетов над Россией.

Жители многих европейских городов, в том числе Берлина, Мадрида, Брюсселя, Тбилиси, Торонто и Кракова ранее вышли на антивоенные митинги в поддержку Украины с требованием к НАТО закрыть небо над страной. С теми же требованиями к альянсу ранее выступил президент Украины Владимир Зеленский, однако получил отказ.