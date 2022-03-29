Американский лидер Джо Байден представил Конгрессу новый бюджетный план на $5,79 трлн, который спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала «смелым финансовым планом», пишет Reuters.

Документ включает рекордные суммы расходов на укрепление оборонной мощи, увеличение налогов для богатейших американцев и компаний, сокращение государственного дефицита и дальнейшую помощь Украине, сообщает издание.

По словам Байдена, бюджетным планом он «посылает четкий сигнал американскому народу». Это, «во-первых, фискальная ответственность, во-вторых, безопасность, и в-третьих, инвестиции, необходимые для создания лучшей Америки», подчеркнул президент. Он призвал к увеличению расходов на оборону, чтобы укрепить вооруженные силы США, и потребовал выделить $1 млрд дополнительной помощи Украине.

Байден рассказал журналистам, что его администрация будет «добиваться реального прогресса в расчистке фискального беспорядка», унаследованного от предыдущего президента США Дональда Трампа. В его планах — сократить федеральный дефицит более чем на $1,3 трлн в этом году и на $1 трлн — в течение следующего десятилетия.

Дефицит в США должен упасть до 5,8% ВВП в этом году и останется ниже 5% в течение следующего десятилетия, пообещал президент. Проблему дефицита бюджета отчасти предполагается решить при помощи нового минимального налога для богатейших американцев. По замыслу Байдена, они будут платить не менее 20% своих доходов в виде налогов, в том числе на прибыль от инвестиционных активов, которые не были проданы. Этот налог будет применяться к 0,01% американских домохозяйств.

При этом документ, представленный Конгрессу, основан на экономических прогнозах, зафиксированных до начала войны России с Украиной.

Представленный конгрессменам документ, помимо прочего, увеличивает расходы на полицию, усилия по борьбе с преступностью с применением оружия и вкладывает значительные средства в профилактику преступности. Также предлагается выделить около $50 млрд на решение проблемы с нехваткой доступного жилья.

Он требует $773 млрд для Пентагона, а также $40 млрд для программ, связанных с обороной, в ФБР, Министерстве энергетики и других ведомствах.

«Запрос оказывает значительную помощь нашим союзникам и партнерам, одновременно наращивая их потенциал для противодействия действиям злонамеренных субъектов», — заявил по поводу проекта бюджета госсекретарь Энтони Блинкен.