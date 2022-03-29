29 марта 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Армия России нанесла ракетный удар по зданию Николаевской ОГА
Утром российские войска ударили по Николаеву. Попали в здание областной госадминистрации. По меньшей мере 3 человека погибли, 22 получили ранения, сообщили в ГСЧС. По данным главы Николаевской ОГА Виталия Кима, под завалами находятся 8 человек. #Украина #Николаев #Ким #trtнарусском #Украина #Россия #Харьков #нетвойне #stopwar #война
Армия России нанесла ракетный удар по зданию Николаевской ОГА / Others
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