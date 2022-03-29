Из-за санкционного давления и «сокращениея доступности иностранного оборудования» правительство предложило ввести ограничения на безлимитных тарифах — «исключить неограниченное потребление трафика». Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры. Это необходимо, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на сети и чтобы абоненты могли пользоваться качественной связью, заявили в ведомстве.

Ранее РБК писал, что Минцифры разослало мобильным операторам рекомендацию отказаться от безлимитных тарифов и сократить включенный интернет-трафик в пакетных предложениях из-за неопределенности с поставками телекоммуникационного оборудования.

«В условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — подчеркивал тогда представитель министерства.

Представители сферы услуг связи поддержали эту инициативу, в частности, Tele2, МТС и «МегаФон». Директор по связям с госорганами «МегаФона» Владимир Месропян заявил, что эта мера на фоне сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования выглядит рациональной и своевременной, а по словам представителя МТС, это предложение «позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета».

При этом Участники рынка не стали официально рассказывать, как именно они намерены исполнять рекомендации правительства. Как пояснил РБК источник в одном из мобильных операторов, безлимитный трафик уберут из дорогих тарифов, и если трафик будет аномально расти, может быть сокращен объем гигабайтов, включенный в пакетные предложения. Но последнее «едва ли произойдет», предупредил источник издания.

Ранее сообщалось, что российские интернет-провайдеры подняли цены на свои услуги. К примеру, доступ в интернет от МТС за месяц вырос с 599 руб. до 660 руб. По словам участников рынка и экспертов, рост связан с повышением стоимости комплектующих для оборудования, нестабильностью курса рубля и санкциями.

При этом уже этим летом в России из-за западных санкций, ухода зарубежных поставщиков и обвала рубля качество услуг связи может заметно ухудшиться, писал TRT на русском.