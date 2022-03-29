Трудовые мигранты с конца февраля начали массово уезжать из России, сообщают «Ведомости».

Эту информацию изданию подтвердили представители азербайджанской, таджикской, узбекской и казахской диаспор. Отъезд гастарбайтеров связан с падением курса рубля и проблемами с банковскими картами.

«Если люди приезжали, чтобы заработать и отправлять деньги домой, из-за курса рубля им стало это невыгодно. Раньше 1000 руб. давала 1400 сомов. Сейчас — 600 сомов», — пояснил создатель проекта по адаптации трудовых мигрантов из Киргизии «Билим» Максатбек Абдуназар.

«Стало намного меньше инструментов по отправке денежных средств. Если раньше они пользовались Western Union и такими банками, как Сбербанк, ВТБ и т. д., то сейчас денежные переводы по средствам Mastercard и Visa невозможны», — подтвердил его слова изданию юрист, представитель узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов.

Уменьшается и количество работы для мигрантов: становится меньше строек и заказов на ремонт из-за роста цен на стройматериалы, пояснил Абдуназар. По его словам, оценить точно масштаб оттока мигрантов невозможно, так как даже МВД подсчитывает данные только об официально оформленных приехавших. Также трудовые мигранты жалуются на невозможность улететь на родину из-за закрытия границ, отмененных рейсов и дороговизны билетов, рассказали «Ведомостям» юристы.

«Те люди, которые приезжают сюда на сезонные работы, трудовые мигранты, сейчас столкнулись с тем, что все рейсы отменили почти, те, что есть, очень дорогие – от 30 тыс. до 200 тыс. руб, — рассказал председатель Азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев. — Для трудовых мигрантов это неподъемные суммы».

На российско-азербайджанской границе уже скопилось около 1000 человек, так как из-за пандемии коронавируса сухопутные границы не до конца открылись, въехать можно только по спецпропускам с той стороны, уточнил он. «То есть за людьми приезжают и группами вывозят, пока они живут в санаториях в Дербентском районе за счет Азербайджана, — сообщил Тагиев. — Правда, сейчас их так много, что мест не хватает».

Из-за массового отъезда гастарбайтеров некоторые сферы российской экономики могут столкнуться с нехваткой рабочих рук, говорится в публикации. В первую очередь пострадают те из них, которые полагались на иностранную рабочую силу, в том числе строительство, ЖКХ, общепит, ритейл, сервисы доставки. Эти сферы составляют около 8–10% ВВП страны, рассказала «Ведомостям» генеральный директор «Рокет ворк» Анастасия Ускова. Отток рабочей силы, по ее оценке, может привести к снижению производительности труда, замедлению темпов развития, недополучению прибыли.

В конце 2021 года TRT на русском писал, что рабочие мигранты поставили рекорд по объему выведенных из России денег. В июле-сентябре прошлого года объем денежных переводов физическими лицами из России в страны бывшего СССР побил шестилетний рекорд, достигнув показателя в $2,29 млрд. Также сообщалось, что около трети гастарбайтеров из СНГ, которые приехали в Россию по приглашению для работы на стройках, начали работать курьерами. Причиной этого стали более высокие зарплаты в сфере доставки и сравнительная легкость работы.