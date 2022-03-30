Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что решение вооруженных сил России не продвигаться по киевскому направлению не является отводом войск. По его словам, Россия перегруппирует войска для нанесения новых ударов по другим областям Украины. Заявление Пентагона цитирует CNN.

«Никто не верит недавнему заявлению Кремля о том, что он внезапно решил прекратить атаки по киевскому направлению или отозвать свои войска», — заявил Кирби.

Чиновник сказал, что количество отзываемых Россией от украинской столицы вооруженных сил «несравнимо с тем количеством войск, которые остаются неподалеку от Киева» и что авиаудары по городу продолжаются «в том числе и сегодня». По словам представителя Пентагона, вооруженные силы России движутся на север и пока неясно, что является их истинной целью.

Ранее собеседники в американкой разведке подтвердили CNN, что Россия действительно отводит часть батальонно-тактических групп, которым так и не удалось окружить Киев спустя месяц после начала войны. По их мнению, отступление войск является не временным изменением позиций, а более долгосрочной сменой стратегии, которая необходима, так как наступление российской армии на севере Украины «захлебнулось», а потери российской армии множатся.

Эту информацию также подтверждали аналитики из Conflict Intelligence, которые сообщали, что российские войска уходят от Киева, мобилизуясь у восточной границы России с Украиной. По мнению CIT, следует ожидать новых атак на Изюм, Северодонецк и Лисичанск.

«Мы наблюдаем снятие с фронта 1 танковой армии, отвод идет с Киевского, Черниговского, Сумского направлений (которые тоже по сути являются направлениями на Киев), — говорили представители группы. — Выводят сначала на территорию России, чтобы затем ввести обратно — на территории сепаратистских республик, с дальнейшей атакой на Изюм, Северодонецк, Лисичанск. Видимо, чтобы как можно быстрее и эффективнее закрыть вопрос Донбасса и Мариуполя». Также большое количество БМД (боевых десантных машин) с флагами России и ВДВ было замечено на пути от украинской границы в белорусские Речицу и Гомель. Там они были погружены на железнодорожные платформы.

Решение Москвы отозвать войска от Киева было озвучено после переговоров с украинской стороной в Стамбуле. Хотя глава российской делегации Владимир Мединский подчеркивал, что итоги переговоров были «конструктивными» и что Москва не возражает против вступления Украины в ЕС, по мнению американских военных, это не значит, что угроза Киеву миновала. «Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию, — сообщил тогда Мединский по окончанию переговоров. — Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз». При этом он подчеркнул, что это и другие положения «ни в коем случае не положения договора, а предложения, которые мы считаем конструктивным шагом к поиску компромисса».

До этого Минобороны России объявило о «кардинальном сокращении» боевой активности на киевском и черниговском направлениях. Генштаб Вооруженных сил Украины заявлял, что Россия частично выводит войска из этих областей.

НАТО считает, что потери с российской стороны с начала войны в Украине составили от 7 до 15 тыс. человек, сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя альянса. Общее число потерь, включая раненых и попавших в плен, может достигать 30-40 тыс. человек. При этом начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Сергей Рудской на брифинге 25 марта говорил, что за месяц боевых действий 1351 российский военный был убит, 3825 получили ранения. Потери украинской стороны он оценил в 30 тыс. человек, из которых 14 тыс. — безвозвратные.