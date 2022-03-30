ПОЛИТИКА
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Зеленский: Положительные сигналы переговоров не заглушают разрывов российских снарядов
Президент Украины позитивно оценил результаты четвертого раунда переговоров с российской стороной в Стамбуле. По его словам, переговорный процесс продолжится, но при этом в Киеве хотят получить реальные гарантии безопасности. #Россия #Зеленский #переговоры #trtнарусском #Украина #новости #обстрелы #нетвойне #stopwar #война
Зеленский: Положительные сигналы переговоров не заглушают разрывов российских снарядов / Others
30 марта 2022 г.
Истории
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