30 марта 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Зеленский: Положительные сигналы переговоров не заглушают разрывов российских снарядов
Президент Украины позитивно оценил результаты четвертого раунда переговоров с российской стороной в Стамбуле. По его словам, переговорный процесс продолжится, но при этом в Киеве хотят получить реальные гарантии безопасности. #Россия #Зеленский #переговоры #trtнарусском #Украина #новости #обстрелы #нетвойне #stopwar #война
Зеленский: Положительные сигналы переговоров не заглушают разрывов российских снарядов / Others
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