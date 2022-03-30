Страх, паника и неопределенность из-за войны в Украине вынудили сотни тысяч простых россиян оставить свою налаженную жизнь и уехать фактически в никуда и непонятно на сколько. Среди отбывших буквально с одним чемоданом много творческой интеллигенции и так называемых «мозгов». Их утечка привела к тому, что в выбранных для релокации странах аренда жилья подорожала на 50-100%, а цена билетов на самолет по открытым направлениям выросла в десятки раз. Для своей же страны они сделали только лучше — увезли панику и сыграли, таким образом, власти на руку, считают некоторые эксперты.

Сколько россиян уехало и куда?

Число людей, покинувших Россию меньше чем за месяц после начала «спецоперации» в Украине, можно оценить в сотни тысяч — и это при том, подчеркивает Forbes, что авиасообщение со многими странами прервано из-за фактической авиационной блокады.

Новейшие эмигранты уезжали и уезжают сейчас в любую страну, куда можно купить билет. И куда не нужны визы. Поэтому покидают Россию на самолетах преимущественно до Антальи, Стамбула, Белграда, Бишкека или Еревана, откуда можно легко добраться до Тбилиси, где еще ранее сформировалось целое российское сообщество.

За первые две недели войны в Грузию из России прибыло 20-25 тысяч человек, сообщил министр экономики республики Леван Давиташвили. В Ереван, по самым приблизительным данным, в марте прилетело от 50 до 100 тысяч граждан России. Кто-то из них уже вернулся домой или сделают это в ближайшее время. Но некоторые осядут на неопределенный срок. «Столько светлых лиц на улицах я не видел никогда, даже в Москве, — пошутил журналист и политический обозреватель канала CivilNet Аршалуйс Мгдесян. — В основном это молодежь, людей старше 40 среди них почти нет. Мой друг рассказывает, что живет на окраине Еревана, в Нор-Ареш. «Русских в нашем районе я раньше не видел вообще, а сейчас их вал»».

Едут россияне и на поезде до «визового» Хельсинки. Не уменьшается поток русских в Израиль и на экзотические острова.

Кто покидает Россию и почему?

«Бегут» из России самые разные люди. «Обычные граждане, которые беспокоятся об экономической стабильности и безопасности; журналисты, которые хотят избежать политических преследований; деятели культуры и звезды, у которых есть возможность и средства для эмиграции», — отмечает казахстанская версия Esquire.

26-летний Борис, который занимается профессиональной видеосъемкой и остановился пока в Стамбуле, говорит: «Я встречаю здесь в основном инженеров, программистов, журналистов, людей, которые занимаются видео, и у меня просто шок, потому что я понимаю, что это все «мозги», культурные люди с несколькими высшими образованиями, люди, которые нужны России».

Причины у «поехавших» разные: кто-то действительно хочет переждать за границей неспокойные времена, кому-то дома грозят преследования, а кто-то испугался закрытых границ и отключения интернета. Очень много и тех, кто поверил слуху о возможной демобилизации. 23-летний студент магистратуры в области креативных индустрий Олег из Москвы релоцировался в Ташкент.

«В 10 утра купил билет, а в 15:40 уже был вылет. <…> С собой только зимняя куртка». Он объяснил узбекской «Газете», что в 2020-м окончил военную кафедру, с момента военных сборов прошло меньше двух лет. «Это значит, что при мобилизации меня призовут в первую очередь. Об этом, к примеру, говорил подполковник запаса, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Для таких, как я, даже повторные военные сборы не нужны — можно сразу отправлять на военную операцию, — уточнил москвич и добавил: — Она противоречит моим взглядам, моему мировоззрению, моим чувствам. Поэтому я решил перестраховаться и покинуть Россию».

«Мое окружение — это люди из креативных индустрий, — также отметил молодой человек. — Естественно, для большинства из нас все происходящее воспринимается, как трагедия». Парадокс, но в целом эмиграция этих людей, как не раз уже бывало в истории, может снизить политическую напряженность в российском обществе и сыграть на руку власти, считает политолог Алексей Макаркин: «С XVII века в мире есть практика — разрешение эмиграции для смягчения общественных противоречий».

Когда люди вернутся на родину?

Среди уехавших особенно много «айтишников». И, кажется, это единственные люди, за чей отъезд переживает российское правительство и кого хотело бы вернуть. Поскольку уже в начале марта было объявлено о многочисленных мерах поддержки ИТ-отрасли со стороны государства.

Тем не менее, за февраль и март покинули Россию 70 тысяч IТ-кадров. Причем, в Российской ассоциации электротехнических компаний (РАЭК) их отъезд назвали «первой волной». По прогнозам экспертов, в апреле примеру коллег могут последовать еще 100 тысяч человек, и это будет уже «вторая волна».

««Табуны» айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались», — прокомментировала ситуацию РИА «Новости» президент ГК InfoWatch Наталья Касперская. Глава специализирующейся на информбезопасности компании считает, что бегут, в основном, молодые айтишники с «тонкой душевной организацией».

«Они люди молодые, во многом связаны с Западом, работали на западном «железе», такой слом системы приводит их в трепет, поэтому их надо успокаивать», — сказала Наталья Касперская и обратила внимание, что многие из переехавших пока не стали увольняться. «Например, у нас уехало несколько сотрудников, а уволился всего один. Остальные продолжают работать над теми же задачами», — уточнила «Известиям» Касперская. По ее мнению, они «посидят-посидят и вернутся».

В течение восьми-десяти месяцев в Россию вернется от трети до половины спонтанно покинувших ее IТ-специалистов, считает и президент объединения разработчиков ПО «Руссофт» Валентин Макаров. Он также уточняет, что многие уезжают для удаленной работы на свои же компании и с перспективой возвращения.

Возвращаться россияне будут по мере получения информации об отсутствии перспектив мобилизации, на фоне негатива от жизни в чужой стране, роста цен и русофобии, прогнозирует Макаров.