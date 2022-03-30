Третий теракт за неделю произошел в Израиле. Есть погибшие

29 марта в израильском городе Бней-Брак произошел теракт. По меньшей мере пять человек погибли. Сообщается, что среди них два украинца. Предварительно стрельбу открыл 26-летний житель Самарийской деревни Кафр-Йабед — Диа Хамарша. За одну неделю жертвами терактов, по данным МИД Израиля, стали 11 человек. Израильская армия направляет дополнительные воинские подразделения на Западный берег реки Иордан. #Израиль #Палестина #теракт #атака #trtнарусском