ПОЛИТИКА
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Третий теракт за неделю произошел в Израиле. Есть погибшие
29 марта в израильском городе Бней-Брак произошел теракт. По меньшей мере пять человек погибли. Сообщается, что среди них два украинца. Предварительно стрельбу открыл 26-летний житель Самарийской деревни Кафр-Йабед — Диа Хамарша. За одну неделю жертвами терактов, по данным МИД Израиля, стали 11 человек. Израильская армия направляет дополнительные воинские подразделения на Западный берег реки Иордан. #Израиль #Палестина #теракт #атака #trtнарусском
теракты / Others
30 марта 2022 г.
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