Готовность французского лидера Эммануэля Макрона организовать гуманитарную операцию в Украине совместно с Турцией и Грецией стала логическим продолжением его курса на нормализацию отношений с Анкарой, проявившегося в последнее время. Мирная инициатива заключается в создании условий для безопасной эвакуации из Мариуполя, осажденного российскими войсками. Контроль за процессом предложено возложить на ООН. Препятствием пока что остается вопрос с готовностью российской стороны дать принципиальное согласие на работу трехсторонней миссии.

В ходе последнего разговора с президентом Владимиром Путиным Макрон попытался объяснить, что прекращение огня в Мариуполе необходимо для доставки продовольствия и эвакуации тех мирных жителей, которые хотят покинуть город в условиях катастрофической гуманитарной ситуации. Из итоговых ремарок Елисейского дворца следует: российский лидер пообещал, что подумает и сообщит о своем решении французскому коллеге. Вариант с работой турецко-франко-греческой гуманитарной миссии по-прежнему находится «на столе».

Как утверждает управляющий директор Совета европейского соседства (ENC) Самуэль Довери Вестербай, операция призвана также обеспечить доставку в город необходимых гигиенических принадлежностей и медикаментов, потому что в местах большой концентрации мирных жителей в Мариуполе велик риск распространения холеры и чесотки. Отдельный вопрос — восстановление системы электро- и водоснабжения. Не исключено, что к мариупольской миссии подключатся другие страны — члены НАТО.

Оборонное сотрудничество

Французский план, одним из элементов которого является Турция, — не единственный импульс к сотрудничеству между двумя членами Североатлантического альянса, который был дан в последние дни. Не так давно стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон вместе с премьер-министром Италии Марио Драги договорились восстановить рабочий диалог по совместному производству средств противовоздушной обороны SAMP-T, которые являются продуктом франко-итальянского консорциума EUROSAM.

Потенциальный успех этого диалога между Анкарой, Парижем и Римом стал бы достойным ответом той части демократического истеблишмента в Вашингтоне, который в последние недели пытается воспользоваться украинской трагедией, чтобы в очередной раз намекнуть турецкому руководству об отсутствии внутринатовской солидарности и снова сделать застарелый вопрос с приобретением российских зенитных ракетных систем С-400 точкой давления на Анкару, даже несмотря на то что она считает эту тему абсолютно недискуссионной.

Возможное открытие производства зенитных ракетных комплексов SAMP-T на территории Турции, в котором, как ожидается, будут задействованы такие местные компании, как Aselsan и Roketsan, даст шанс развивать военно-техническое сотрудничество между странами НАТО и по другим направлениям. Тем более что Анкара производит свыше 70% нужд военной промышленности собственными силами и у нее достаточно опыта, которым бы она сама могла поделиться с союзниками по альянсу.

Запрос на единство

Отказ Франции от конфронтационной повестки в отношениях с Турцией имеет внешне- и внутриполитические факторы. Пятая республика с начала этого года выполняет функции председателя в Совете ЕС на ротационной основе, и ее инициатива по ситуации в Мариуполе, требующая поддержки Турции и Греции, вписывается в задачи в этом статусе, обращают внимание эксперты. Тем более что развитие сирийского кризиса заставило Анкару получить колоссальный опыт организации гуманитарных миссий в городских условиях.

Отдельная тема — запланированный на 10 апреля первый тур президентских выборов во Франции, в рамках которых Макрон делает ставку на переизбрание.

Внешнеполитическая активность президента Франции, многократно акцентированная его командой специалистов по связям с общественностью, за последние недели недвусмысленно дала понять, какой трек хозяин Елисейского дворца считает осевым элементом своей избирательной кампании. Шаги в Украине уже принесли ему дополнительные очки, говорят эксперты. Если в начале этого года, по опросам, он имел поддержку 24% избирателей, то сегодня уже 28-30% респондентов заявляют о своем намерении проголосовать за него в первом туре выборов.

В столь турбулентных условиях, сложившихся в Восточной Европе, глава Пятой республики был бы просто неправильно понят избирателями, если бы он снова решил обратиться к конфронтационному опыту контактов с Турцией, тем самым поставив под сомнение целостность НАТО. Российские действия в Украине сдвинули тектонические плиты в международных отношениях, поменяв всю расстановку сил на мировой арене и потребовав от таких структур, как НАТО и ЕС, гораздо большей сплоченности перед лицом общей угрозы.

Время проверки

Заместитель директора французского Института международных отношений и стратегий Дидье Бильон (IRIS) на днях заметил, что организация очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле «подтверждает важную дипломатическую роль Турции». По его словам, факт незаменимости Анкары в нынешней ситуации «с опозданием, наконец, понял» и Макрон. «Давайте займемся позитивным восстановлением отношений между Францией и Турцией, сейчас самое время», — призвал исследователь.

Посвященные арабскому миру ресурсы уже говорят о том, что инерция позитивной корректировки турецко-французских отношений может заставить Пятую республику пойти на смягчение своей стратегии в Ливии, где она долгое время поддерживала восточный лагерь в лице одиозного военачальника Халифы Хафтара, и переформатировать ее отношение к тому, что происходит в Восточном Средиземноморье, потому что на протяжении последних лет Париж не признавал законности интересов Анкары на этой арене.

Вопрос заключается в том, насколько искренне Франция заинтересована в турецкой поддержке. Долгое время Париж был противником присоединения Анкары к ЕС. С учетом того, что боевые действия в Украине предопределили скорые изменения в списке представителей евросообщества, общая ситуация станет проверкой, готова ли французская сторона отказаться от давних стереотипов, определявших ее позицию по отношению к заявке Турции. Только позитивное разрешение этого вопроса даст уверенно говорить об «оттепели» между Анкарой и Парижем.