Российским нефтепроизводителям, возможно, придется сократить добычу из-за бойкота отечественных энергоносителей, к которому присоединились крупнейшие европейские энергокомпании. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника на рынке.

Сокращение экспорта привело к избытку непроданных баррелей, констатирует издание, поэтому «Транснефть» ввела ограничения на прием сырья от добывающих компаний. Она принимает только сырье, на которое уже есть покупатель. Такое решение пришлось принять из-за того, что в хранилищах «Транснефти» накопился такой объем нефти, что это создает угрозу нормальной операционной деятельности компании.

Война России в Украине также привела к тому, что российским производителям нефти пришлось отложить или отменить продажу десятков партий сорта Urals. Потребители считают его все более токсичным, из-за чего он торгуется с рекордной в истории скидкой — более $30 за баррель. С проблемами с реализацией Uralsв середине марта столкнулись «Сургунефтегаз», «Зарубежнефть», а позже — Litascо.

Из-за проблем с поиском покупателей танкеры нефтетрейдеров, которые все же решились взять этот сорт нефти, становятся «плавучими хранилищами» для баррелей Urals. С начала войны в Украине количество нефти в танкерах увеличилось на 11%, заявил старший научный сотрудник CSIS Бен Кахилл. C учетом нефтепродуктов санкции удалили с рынка от 2 до 3 млн баррелей российских поставок ежедневно, считает он. Трудности в основном связаны с экспортом морским путем, так как в этот процесс включено множество участников — от танкерных перевозчиков до банков и страховых компаний, — каждый из которых оценивает риски для своей репутации, сказал эксперт.

По оценкам Bloomberg, за одну неделю — с 17 по 23 марта — экспорт сократился на 26% и составляет 3,63 млн баррелей в сутки. Пока нет доказательств, что перебои с экспортом нефти повлияли на добычу крупных публичных компаний, но ожидается, что снижение будет заметно в мае, сообщает The Moscow Times, ссылаясь на аналитиков «Райффайзенбанк».

Уже в апреле нефтяникам придется сокращать производство на 800 тыс. баррелей в сутки, считают аналитики. По данным Международного энергетического агентства, в ближайший месяц России потеряет треть нефтедобычи, или 3 млн баррелей в день.

До начала войны аналитики Bloomberg предсказывали, что дополнительный доход России от дорогой нефти составит $65-80 млрд. Это укрепит экономику страны на фоне возможных западных санкций, если цена останется прежней, то есть в районе $90 за баррель, говорили они. Высокая стоимость природного газа из-за сохраняющейся напряженности в Европе, главном экспортном рынке России, также может еще больше увеличить «непредвиденную прибыль», утверждали эксперты.