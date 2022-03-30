ПОЛИТИКА
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В России начали регистрировать бренды-«двойники» известных марок
В стране могут появиться зарегистрированные аналоги Mastercard, American Express, Audi, Mercedes-Benz, Levi’s, Christian Dior и других известных брендов. Новые владельцы торговых марок планируют повторить и фирменный стиль компаний
В России начали регистрировать бренды-«двойники» известных марок
Фото: Reuters / Others
30 марта 2022 г.

В России предприниматели начали подавать заявки на регистрацию брендов, копирующих названия и официальный стиль известных марок, покинувших страну. Об этом пишет РБК. Заявки либо полностью повторяют названия брендов, либо воспроизводят их с минимальными изменениями.

Так, в России пытаются зарегистрировать платежные системы Mastercard и American Express, бренды одежды Levi’s и Christian Dior, марки косметики Shiseido и Clarins, автомобильные марки Audi и Mercedes-Benz и другие.

Также одна из российских компаний планирует зарегистрировать бренд Nezpresso, похожий на принадлежащий Nestle торговый знак Nespresso.

Первой из подобных инициатив стала подача заявки на регистрацию торгового бренда «Макдональдс» предпринимательницей из Москвы Екатериной Петруниной.

Самым известным из подобных примеров стали бренды магазинов «Идея» и «Идея Мебельная Фабрика», повторяющие стилистику IKEA. Роспатент одобрил поданную заявку. Подавший заявку на регистрацию бренда «Идея» глава студии дизайна и ремонта «Люксорта» Константин Куккоев заявил, что планирует организовать собственное производство мебели. «Мне сейчас уже, в любом случае, написало много бывших поставщиков IKEA, рекламодателей и тех, кто занимается перевозками, — пояснил он. — Поэтому я не вижу причин, почему это может не получиться».

При этом, как заявили РБК юристы, специализирующиеся на патентном праве, с высокой долей вероятности шансов на регистрацию перечисленных брендов у российского бизнеса нет. Управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков пояснил, что зарегистрировать сходный знак при наличии уже зарегистрированного невозможно.

Ранее Россию после вторжения в Украину покинули десятки иностранных брендов, другие приостановили работу в стране. В начале марта временно свернули свою деятельность международные платежные системы Mastercard, Visa, American Express.

Позднее немецкий автоконцерн Volkswagen (марки Volkswagen, Skoda, Audi и др.) приостановил поставки российским дилерам, а Mercedes-Benz не поставляет и на неопределенный срок остановил российское производство автомобилей. Levi Strauss & Co на время остановила коммерческие операции и инвестиции на отечественном рынке. Французский косметический гигант L'Oreal Group закрыл собственную розницу, а японская Shiseido Group в целом приостановила поставки продукции в Россию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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