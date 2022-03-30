Еврокомиссия предложила установить специальные торговые маршруты из Польши в Украину, узнала испанская газета ABC. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что «Комиссия готова организовать эти «зеленые» коридоры», чтобы Украина могла экспортировать продовольствие через Балтийское море из польских портов, сообщает издание со ссылкой на источники.

Вопрос был обсужден с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, подчеркнул Войцеховский. «Он подтвердил мне, что готов сделать все возможное, чтобы поддержать Украину», — заявил еврокомиссар.

По его словам, подобный механизм Евросоюз применял в начале пандемии коронавируса, когда были отменены некоторые проверки товаров, чтобы не допустить дефицита продовольствия.

Предложенные Еврокомиссией каналы также могут служить для доставки продуктов питания из Европы в Украину, однако на данный момент первоочередной задачей должна оставаться помощь украинским беженцам, считает Войцеховский. Он пояснил, что при нынешних обстоятельствах все коммерческие перевозки до польской границы были бы «деятельностью с высоким риском».

Минагрополитики Украины сообщало, что в прошлом году благодаря благоприятным погодным условиям страна собрала рекордный урожай — более 100 млн тонн зерна. В таких условиях Украинская зерновая ассоциация прогнозировала экспорт более 60 млн тонн. После нападения России на Украину компания «Укрзализныця» начала разрабатывать маршруты для экспорта зерна через соседние страны. До этого, в 2020/2021 маркетинговом году Украина экспортировала 48,8 млн тонн зерновых и масличных культур с урожая 84,2 млн тонн.

TRT на русском писал, что так как Украина до войны была крупнейшим экспортером зерна, поэтому война с Россией может повлиять на экспорт зерна, в том числе в африканские страны. Рост стоимости зерна связан с увеличением мирового спроса на него вместе со снижением предложения из-за сокращения урожаев и уменьшении российского экспорта. Кроме того, увеличение цен на удобрения приведет к их меньшему использованию и, как результат, сокращению урожаев, что выльется в «снижение предложения [продовольствия] в ближайшие месяцы», говорили эксперты.

Ранее Россия ограничила экспорт зерновых культур, сахара и сахара-сырца в страны ЕАЭС до конца лета. Это решение было принято подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.