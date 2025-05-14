Президент США Дональд Трамп отказался от идеи называть Персидский залив «Арабским» после резкой критики со стороны Ирана, сообщает CNN со ссылкой на источники.

В начале мая агентство Associated Press писало, что Трамп планирует объявить о переименовании акватории во время визита в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ — визит продлится с 12 по 15 мая. Арабские страны на протяжении десятилетий добиваются смены названия залива, в то время как Иран настаивает на историческом названии. Арабские государства, включая уже упомянутые монархии, уже давно называют залив Арабским или просто Заливом («халидж» на арабском).

Иранские представители, по данным CNN, «решительно предостерегли» США от такого шага. В МИД страны пообещали «обрушить весь гнев иранского народа» на Вашингтон.

Название «Персидский залив» используется как минимум с XVI века. Иран, ранее известный как Персия, считает акваторию частью своей национальной идентичности. В Google Maps залив обозначен как «Persian Gulf (Arabian Gulf)», в Apple Maps — только как «Persian Gulf». Примечательно, что американские военные уже много лет называют его «Arabian Gulf» в своих публикациях, уточняет CNN.

В 2017 году Трамп уже употреблял это название, вызвав огромную волну возмущения в Иране. В Тегеране тогда посоветовали американскому лидеру «изучить географию».

На днях, находясь в Овальном кабинете, Трамп так прокомментировал ситуацию с переименованием залива: «Я не хочу никого обидеть».

Против идеи выступили представители разных политических взглядов в Иране. Сын свергнутого шаха Реза Пехлеви, проживающий в США, назвал предложение «оскорблением иранского народа». Национальная сборная Ирана по футболу опубликовала карту с надписью «Persian Gulf» и хештегом #ForeverPersianGulf.

Историки отмечают, что название появилось еще при царствовании Кира Великого в 550 году до н.э. Доклад ООН от 2006 года подтвердил, что исторические источники поддерживают название «Персидский залив».

По мнению бывшего иранского дипломата Хоссейна Мусавиана, попытка переименования может сорвать переговоры по ядерной программе. Он заявил: «Это только усилит недоверие и укрепит позиции иранских радикалов».

Ранее Трамп уже инициировал переименования — в январе он назвал Мексиканский залив «Заливом Америки».



