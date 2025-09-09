Французская газета Les Echos опубликовала детальный анализ прогресса Турции в оборонной промышленности за последние годы. Автор подчеркивает, что Анкара стала «производителем оружия, которого нельзя игнорировать».

Издание отмечает, что за последние пятнадцать лет турецкие оружейные компании добились впечатляющего роста на экспортном рынке, особенно в сферах беспилотников, бронетехники, легкого вооружения и военно-морских проектов. Экспорт вооружений вырос с $1,64 млрд в 2014 году до $7,15 млрд в 2024-м, что позволило Турции занять 11-е место среди мировых экспортеров оружия.

Успех страны не случаен. После эмбарго США в 1974 году Анкара сделала ставку на внутреннее производство, которое начало активно развиваться с 1980-х годов. Если в 2004 году зависимость Турции от импорта вооружений составляла 80%, то к 2022 году этот показатель сократился до 20%.

Автор Les Echos уверен, что со временем турецкое вооружение будут закупать и развитые страны Западной Европы. Подтверждением этой тенденции стало недавнее соглашение между TUSAŞ и Airbus о поставке порядка 30 самолетов Hürjet в Испанию.