Французская газета Les Echos опубликовала детальный анализ прогресса Турции в оборонной промышленности за последние годы. Автор подчеркивает, что Анкара стала «производителем оружия, которого нельзя игнорировать».
Издание отмечает, что за последние пятнадцать лет турецкие оружейные компании добились впечатляющего роста на экспортном рынке, особенно в сферах беспилотников, бронетехники, легкого вооружения и военно-морских проектов. Экспорт вооружений вырос с $1,64 млрд в 2014 году до $7,15 млрд в 2024-м, что позволило Турции занять 11-е место среди мировых экспортеров оружия.
Успех страны не случаен. После эмбарго США в 1974 году Анкара сделала ставку на внутреннее производство, которое начало активно развиваться с 1980-х годов. Если в 2004 году зависимость Турции от импорта вооружений составляла 80%, то к 2022 году этот показатель сократился до 20%.
Автор Les Echos уверен, что со временем турецкое вооружение будут закупать и развитые страны Западной Европы. Подтверждением этой тенденции стало недавнее соглашение между TUSAŞ и Airbus о поставке порядка 30 самолетов Hürjet в Испанию.
Особое внимание в статье уделяется беспилотникам Bayraktar TB2, которые продемонстрировали свою эффективность на различных фронтах – от Карабаха до Северной Африки, подтвердив технологический потенциал Турции. Их сочетание высокой эффективности и низкой стоимости позволяет конкурировать с американскими Reaper и китайскими дронами.
Les Echos также выделила последние шаги Турции в разработке баллистических ракет. В статье подчеркивается, что гиперзвуковая ракета Tayfun Bloсk-4, благодаря своим дальности и точности, укрепляет стратегическое сдерживание страны.
Кроме того, турецкие бронемашины пользуются спросом в самых разных регионах мира – от Европы до Африки. В сегменте стрелкового оружия Турция представлена на мировом уровне как минимум семью экспортными компаниями, которые поставляют продукцию в десятки стран, доказывая высокие стандарты качества и инноваций.