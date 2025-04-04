ПОЛИТИКА
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Армения делает еще один шаг к ЕС
Президент Армении подписал закон, закладывающий правовую основу для сближения страны с Евросоюзом
Армения делает еще один шаг к ЕС
/ AFP
4 апреля 2025 г.

Президент Армении Вагарн Хачатрян подписал закон, закладывающий правовую основу для начала процесса сближения страны с Европейским союзом. Документ был одобрен парламентом в марте и отражает стремление Еревана выстраивать более тесные связи с Западом на фоне ослабления отношений с Россией.

Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что это не заявка на вступление, а старт «широкого процесса интеграции». Он отметил, что ожидать скорого вступления не стоит — для этого потребуется всенародный референдум и длительный переговорный путь.

Новый закон принят на фоне подготовки к парламентским выборам в 2025 году и возможного референдума по конституционным изменениям, которых требует Азербайджан в рамках проекта мирного соглашения. Баку отказывается от финального подписания договора, пока Армения не пересмотрит положения своей Конституции, чтобы зафиксировать отказ от претензий на международно признанные азербайджанские территории.

Хотя отношения Армении с ЕС в последние годы заметно потеплели, путь к членству будет непростым. Армения — страна без выхода к морю и без общей границы с Евросоюзом. Кроме того, чтобы вступить в ЕС, потребуются годы реформ и адаптации законодательства под европейские стандарты.

Москва уже предупредила, что членство в ЕС будет несовместимо с участием Армении в Евразийском экономическом союзе — торговом блоке под эгидой России. Экономика Армении по-прежнему в значительной степени зависит от России, особенно в энергетическом секторе. Тем не менее, подписание закона указывает на решимость Еревана пересмотреть внешнеполитический вектор и нацелиться на более глубокую интеграцию с Европой.

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