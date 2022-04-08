ПОЛИТИКА
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Военные США вместе с террористами разрушили вуз в Сирии
Филиал сирийского университета Аль-Фурат в Дейр-эз-Зоре, в котором учатся почти 20 тыс. студентов, приостановил занятия из-за сильных разрушений в результате атак военных США и их союзников — террористов ОНС/РПК. Это не первый случай, когда действия Вашингтона в регионе приводят к массовым жертвам среди сирийского гражданского населения и ущербу гражданской инфраструктуры. #trtнарусском #университет #Сирия #новости #дейрэззоре #сша #нетвойне #stopwar #война #альФурат
Военные США вместе с террористами разрушили вуз в Сирии / Others
8 апреля 2022 г.
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