Военные США вместе с террористами разрушили вуз в Сирии

Филиал сирийского университета Аль-Фурат в Дейр-эз-Зоре, в котором учатся почти 20 тыс. студентов, приостановил занятия из-за сильных разрушений в результате атак военных США и их союзников — террористов ОНС/РПК. Это не первый случай, когда действия Вашингтона в регионе приводят к массовым жертвам среди сирийского гражданского населения и ущербу гражданской инфраструктуры. #trtнарусском #университет #Сирия #новости #дейрэззоре #сша #нетвойне #stopwar #война #альФурат