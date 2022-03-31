В Азербайджане прошли тактические учения военно-воздушных сил

В Азербайджане прошли тактические учения подразделений ПВО и ВВС. Пехота провела стрельбы при помощи переносных зенитно-ракетных комплексов, а воздушные силы отработали взлет и посадку, а также сложные пилотажные маневры на малых и средних высотах. Учения проходят на фоне недавнего обострения в Карабахе. #trtнарусском #азербайджан #учения #военные #нетвойне #stopwar #карабах