31 марта 2022 г.
ПОЛИТИКА
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В Азербайджане прошли тактические учения военно-воздушных сил
В Азербайджане прошли тактические учения подразделений ПВО и ВВС. Пехота провела стрельбы при помощи переносных зенитно-ракетных комплексов, а воздушные силы отработали взлет и посадку, а также сложные пилотажные маневры на малых и средних высотах. Учения проходят на фоне недавнего обострения в Карабахе. #trtнарусском #азербайджан #учения #военные #нетвойне #stopwar #карабах
В Азербайджане прошли тактические учения военно-воздушных сил / Others
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