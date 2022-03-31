Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию, в которой исключается попадание в санкционные списки минеральных удобрений из России. Об этом пишет «Коммерсант».

Благодаря этому удобрения попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями. Это означает, что их производители и покупатели получили лицензию на любые торговые операции с попавшими в список товарами.

Собеседники «Коммерсанта» в числе российских производителей назвали решение США важным сигналом. «Документ Минфина имеет экстерриториальный характер, то есть ему, скорее всего, будут следовать все американские союзники», — заявили они. По мнению экспертов, решение американских властей связано с рисками дефицита химической продукции, и теперь примеру США могут последовать в Европе.

На мировом рынке начинается дефицит на фоне нарушения логистики поставок из России, решение США может быть связано с этим, говорится в публикации. С начала весны три крупнейших морских контейнерных перевозчика — швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM — остановили перевозку грузов из России.

По словам источников «Коммерсанта», хотя сейчас поставки в целом наладились с помощью более мелких судов из стран, не применявших к России санкций, экспортеры сталкиваются с тем, что потребители в Европе пытаются избежать рисков, связанных с закупкой российских минеральных удобрений.

При этом почти сразу после публикации новой американской лицензии «продажи пошли легче», отметили собеседники издания. Также на химическом рынке рассчитывают, что документ поможет наладить привычную логистику, поскольку компании MSC и Maersk заявляли, что запрет на перевозки из РФ не будет распространяться на товары первой необходимости и гуманитарные грузы.

Источники газеты также надеются, что теперь США и ЕС могут отменить даже действующие пошлины в отношении российских удобрений — в США антидемпинговые пошлины на карбамидо-аммиачную смесь из России действуют с начала 2022 года, а в Европе аналогичные меры введены двумя годами ранее.

Ранее TRT на русском сообщал, что война в Украине приведет к росту цен на зерно и удобрения. Рост стоимости зерна будет связан с увеличением мирового спроса на него вместе со снижением предложения из-за сокращения урожаев и уменьшении российского экспорта. Увеличение цен на удобрения приведет к их меньшему использованию и, как результат, сокращению урожаев, что выльется в дефицит продовольствия, особенно в африканских странах.