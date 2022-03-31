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В Турцию доставили заключительный Airbus A400M Atlas
Последний из 10 заказанных для ВВС Турции четырехмоторных турбовинтовых военно-транспортных самолетов Airbus A400M Atlas прибыл в страну. По сообщению главы турецкого оборонпрома Исмаила Демира, судно направили в командование 12-й Главной авиатранспортной базы в Кайсери. Этот самолет может поднять 37 тонн полезного груза и пролететь с ним 3 300 км, без нагрузки он пролетает 9 300 км. #A400M #ВВСТурции #самолет #trtнарусском #турция #новости #аэробус
В Турцию доставили заключительный Airbus A400M Atlas / Others
31 марта 2022 г.
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