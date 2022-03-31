Большинство воюющих на российской стороне в Украине наемников из Сирии — около 80% — пытаются таким образом заработать на пропитание, пишет арабская служба «Би-би-си».

Объявления о найме в российскую армию распространяются в сирийских соцсетях, говорится в публикации. Участие в боях на передовой оценивается в $7 тыс, а за работу по боевому обеспечению тыла предлагают платить вдвое меньше — $3,5 тыс. Набор наемников проводится в Дамаске, Алеппо и других городах.

Один из добровольцев анонимно рассказал изданию, что лично знает не менее 200 человек, кто откликнулся на подобные вакансии, причем большинство из них согласились на эту работу, чтобы прокормить себя и родных. «Моя семья не хочет, чтобы я ехал. Но я должен из-за денег, — рассказал он. — Скорее всего, 90% из нас поедет и погибнет».

«Би-би-си» подчеркивает, что сирийцы находятся в фактически безвыходном положении, так как жители страны испытывают огромные финансовые трудности, а продукты и товары первой необходимости только дорожают, в первую очередь из-за войны в Украине.

О том, что воевать в Украину едут сирийцы, сообщали многие издания. News.ruписало, что наемники отправляются туда, чтобы заработать, поскольку это сложно сделать в разоренной войной Сирии. Вместе с тем опыт сирийцев, воевавших на родине против «Исламского государства», может оказаться полезен в затяжных боях. По данным The Wall Street Journal, опыт сирийских бойцов может пригодиться российской армии во время уличных боев.

Ранее президент России Владимир Путин согласился с предложением министра обороны Сергея Шойгу направить иностранных наемников для участия в войне против Украины. Об этом он заявил в ходе совещания с членами Совета Безопасности. «Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», — сказал президент.

До этого Шойгу заявил, что Россия получила огромное количество заявок «от разного рода добровольцев из разных стран», в том числе якобы от более чем 16 тыс. человек из государств Ближнего Востока. По его утверждению, отправиться на войну хотят «и ветераны Сирийской Арабской Армии, и бойцы христианского ополчения, и бывшие члены оппозиции». Телеканал министерства обороны России «Звезда» в своем Telegram-канале опубликовал кадры с сирийцами, готовыми воевать против Украины.

Ранее добровольцы из многих иностранных государств отправились в Украину, чтобы воевать на стороне Киева. TRT на русском сообщал об участии в боевых действиях белоруссов, а американские волонтеры публиковали фотографии с сожженным российским танком. Президент Украины Владимир Зеленский говорил о 16 тыс. прибывших в страну для участия в войне иностранцах.