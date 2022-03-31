Подробные данные о российском золотовалютном резерве (ЗВР) перестанут публиковаться для «ограничения влияния санкционных рисков», сообщила пресс-служба Банка России.

При этом ежеквартальный обзор Центробанка по «управлению активами в иностранных валютах и золоте» является единственным официальным источником информации о валютной и географической структуре ЗВР.

В обзоре сообщается, что с 31 марта Банк России возобновит публикацию коротких отчетов о ЗВР на недельной и месячной основе. Но в них представлен лишь ограниченный набор сведений — доля валютных активов, доля золота и доля средств, размещенных в МВФ.

Географически почти половина ЗВР, по данным Центробанка, находились в странах, которые ввели санкции за вторжение в Украину: 12,2% во Франции, 10% в Японии, 9,5% в Германии, 6,6% в США, 4,5% в Британии, 3% в Австрии и 1,5% в Канаде. Гарантированно вне санкций оказались лишь китайские юани и 2,3 тысячи тонн золота, которые складированы в хранилищах внутри России. В конце марта США объявили о расширении санкций на золотой запас Центробанка, запретив любые сделки, в том числе посреднические, по продаже слитков за валюту.

В середине марта Банк России не стал публиковать большинство показателей банковского сектора за февраль и засекретил как баланс банковской системы, так и итоговый результат ее работы.

Как сообщал TRT на русском, из ежемесячного отчета «О развитии банковского сектора» исчезли четыре из восьми традиционных разделов: регулятор не стал раскрывать данные о финансовом результате банков (прибыль/убыток), качестве кредитного портфеля, ценных бумагах на балансе и ситуации с капиталом.

Также в документе не были опубликованы сведения о просроченной задолженности по кредитам, средних процентных ставках, валютизации кредитов и депозитов, объеме ликвидных активов, открытой валютной позиции банков и данные о государственном фондировании банков.

Ранее Россия из-за санкций США, стран ЕС и других государств лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов, заявил министр финансов Антон Силуанов. «У нас общий объем резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — говорил он. Часть резервов, включая Фонд национального благосостояния, оказалась заморожена, отметил министр.

Помимо этого, сообщил он, страны Запада пытаются оказать давление на Китай, чтобы тот ограничил доступ России к резервам в юанях. «Думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которое мы достигли», — заявил Силуанов.

В 2021 году российские власти заявили о рекордном оттоке золота из страны. Тогда комитет Госдумы по финансовому рынку инициировал запрос в правительство и ЦБ в связи с этим, так как объемы вывоза золота сравнялись с добычей драгметалла в стране. Одной из причин оттока эксперты называли желание российской элиты сделать себе «подушку» на случай, если ей придется внезапно покинуть страну.