Подорожание кормов и ветеринарных препаратов более чем на 60% ударило и по карманам хозяев питомцев, и поставило в сложную ситуацию приюты для бездомных животных. Волонтеры сейчас «ужимаются во всем» и с тревогой смотрят в ближайшее будущее.

Масштаб проблемы понимают даже в Госдуме: не зря сейчас там прорабатывают меры поддержки профильных НКО с расчетом сдержать цены и не допустить дефицита еды для животных. Кстати, летом 2021-го зоозащитники насчитали 16 государственных и почти 500 общественных и частных приютов в России. В них содержатся только собак порядка 120 тысяч. А в семьях в России проживает 41 миллионов котов и 23 миллионов собак.

«Возмущению нет предела!»

По данным «Российской газеты», коты есть в 54% российских семей, собаки — в 38%. Хомяки, морские свинки, черепахи, птицы и рыбы — в 3%. При этом 8 из 10 российских котов питаются промышленными кормами, то есть они не ловят мышей и не кормятся со стола хозяев, а получают рацион, который их владельцы покупают в магазине.

Неудивительно, что, когда санкции одна за другой стали обрушиваться на российский рынок, владельцы домашних животных массово попытались купить корм для своих любимцев сильно впрок, но он взлетел в цене — причем больше из-за ажиотажа, нежели из-за рестрикций. Так, портал Сибкрай.ru обнаружил в некоторых магазинах, что зарубежный лечебный корм подорожал с 9 до 43,5 тысяч рублей. А владелец домашней кошки и волонтер мини-приюта Юлия Петрина удивилась цене обычного корма на маркетплейсах: еще недавно стоимость пятикилограммовой упаковки варьировалась в районе 5000 рублей, по акции ее можно было приобрести за 3700. «Вчера я зашла посмотреть цену… 12500! — говорит россиянка. — Готова ли я столько денег потратить на корм для кошки? Моему возмущению нет предела, а у меня, на минуточку, всего одна кошка. Про приюты, на самом деле, страшно подумать...»

«Что будет дальше, мы не знаем»

Действительно, российские приюты для животных и птиц уже столкнулись со сложностями при закупке кормов из-за их серьезного подорожания. В среднем ежемесячные расходы на содержание бездомных животных выросли на 30–40%, утверждают «Известия».

При этом сокращается количество благотворительных пожертвований. Руководитель тюменского приюта «Лучший друг» Анна Москвина понимает, что сейчас «будет меньше финансовой помощи, раз у людей у самих меньше средств». В петербургском приюте «Ржевка» подтвердили, что «волонтеры и посетители стали приносить гораздо меньше корма».

«Чтобы продержаться месяц, приюту нужно 630 тысяч рублей», — поделилась с изданием Людмила Бычкова, директор московской «Альмы», где живут 500 животных — среди них собаки, кошки и кролики. В этом месяце приюту удалось собрать лишь треть нужной суммы. «У нас есть небольшая заначка сухого корма, недели на две — дней на десять хватит. Что будет дальше, мы не знаем», — добавила Бычкова.

«Будучи частным приютом, существующим за счет собственных средств и пожертвований, мы вынуждены ужиматься во всем, — рассказали и сотрудники московского приюта «Тимошка». Теперь вместо гречки и крупы они закупают гречневые хлопья и не знают, смогут ли закупить противопаразитарные препараты на сезон. «Какое-то время продержимся, но, если ситуация не изменится, рискуем оказаться на грани голода», — констатировали в «Тимошке».

Из-за того что импортные корма стали «золотые», многие приюты собираются переводить подопечных на российские корма или на «натуралку». Например, представитель новосибирского мини-приюта «Кошки Чемского» Ирина Шальнова «подумывает о покупке б/у блендера».

Единственное, что не подорожало сейчас — это корма для хищных птиц. «Мы берем суточных цыплят на птицефабрике — для производителя это практически выбраковка, поэтому они и не поднимают цены», — объяснил «Известиям» основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин. Но также он отметил: «Для насекомоядных птиц почему-то подорожали почти вполовину, хотя те же мучные черви разводятся здесь, никаких импортных составляющих там нет». Мишин предположил: «Видимо, пользуются ситуацией — корм экзотический, поставщиков немного, могут себе позволить, как говорится».

А вот корм для крупных попугаев почти пропал с российского рынка — в «Орнитарии» собираются готовить собственные ореховые смеси. Но и здесь все не так просто, ведь часть ингредиентов тоже импортные, сообщил эксперт.

В «Тимошке» добавили, что подорожали также стройматериалы и щебень: «А значит, во время таяния снегов мы «поплывем». Строить новые вольеры тоже нереально». Анна Москвина из «Лучшего друга» сообщила: «Поставщик ветпрепаратов отменил скидки нам из-за тяжелой ситуации». СМИ узнали, что из продажи исчезли редкие препараты, поддерживающие жизнь кошек с лейкозом, пропали дешевые хирургические инструменты, что неизбежно приведет к росту стоимости стерилизации.

«Не на что и нечем будет лечить»

Ветеринары признают, что санкции колоссально ударили по их работе. «Многие лекарства, витамины, корма, оборудование — импортного производства. Возникла проблема с поставкой препаратов, например, газового наркоза. Его просто нет в наличии. Запас пока есть, но ищем, где можно приобрести, — аналогов практически нет, — перечисляет ветеринар и директор сети ветеринарных клиник Дарья Сухова. — Вакцины заказываем с запасом уже по повышенной цене, примерно в 1,5–2 раза стоимость выросла. У некоторых брендов налажено производство в России, но, если они тоже уйдут, на что их менять — большой вопрос. Особенно это касается лечебных диет, которые нужны пациентам на регулярной основе. Если ситуация усугубится, то пока у ветеринаров нет однозначного мнения и решения, что делать дальше. Все находится в подвешенном состоянии».

Генеральный директор ветеринарных центров в Тюмени Анастасия Колпакчи, подтвердила, что лекарства на 50–100% выросли в цене и что отечественные аналоги, как показывает практика, по качеству хуже. По ее словам, санкции скажутся также и на ветеринарном оборудовании, так как все, от эндоскопических стоек до катетеров, закупается в евро. Ветеринар предполагает, что из-за роста цен и нестабильной экономической ситуации в целом люди не смогут тратить деньги на лечение животных. Они будут выбирать иные методы, в числе которых — усыпление.

Эксперт Ассоциации практикующих ветеринарных врачей России Артем Спирин настроен более оптимистично и считает: «Вполне вероятно, что рынок ветеринарных услуг будут покидать ветеринарные клиники, которые финансируются людьми, не имеющими никакого отношения к зообизнесу (ветеринария, зооиндустрия, зоотехния). Результатом станет обострение конкуренции на фоне повышения качества ветеринарных услуг, расширение их спектра и концентрация ветеринарных клиник на оказании узкоспециализированных услуг, таких как дерматология, кардиология, стоматология, ветеринарная диетология и так далее». Но для этого нужно время и, очевидно, немалое. Есть ли оно у животных?

Даже в Госдуме понимают масштаб проблемы и уже начали прорабатывать меры поддержки для приютов, заявил первый заместитель председателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов. «Мы сейчас работаем с Россельхознадзором, ФАС и Генпрокуратурой по кормам, чтобы не было эскалации цен, которая, на мой взгляд, носит абсолютно спекулятивный характер: цены на корма искусственно взвинчиваются продавцами», — заявил Бурматов и сообщил о необходимости разрешить ввоз кормов из других государств.

«Безответственные плодильщики будут процветать»

У профессиональных заводчиков тоже все плохо. И они останавливают вязки. Заводчица американских стаффордширских терьеров, волонтер Елена Утина рассказала Сибкрай.ru: «Сейчас проходит момент, когда мы планировали вязку своей собаки. Собака с титулами, репродуктивного возраста, имеет все допуски, мы ждали этого события год. Скорее всего, теперь вязку придется отложить на неопределенный срок. Выкормить достойно помет и в прошлом было достаточно затратно, а в действующих условиях будет в два раза тяжелее», — объясняет она. Кроме того, «продавать щенков кому и как попало мне не хочется». У нее много сомнений: будут ли у людей средства на покупку щенков и их содержание?

Также Утина предупреждает: «Ответственные заводчики будут сейчас отказываться от вязок, а безответственные плодильщики будут процветать. Они продают по 5-10 тысяч рублей худых и больных животных, им наплевать на их здоровье, как их вырастят, чем их будут кормить, будут ли им ставить прививки».

Кстати, о прививках. Вакцинировать животное сейчас стало дороже, чем было, иногда в несколько раз. Поэтому у зооволонтеров и ветеринаров есть опасения, что теперь животных меньше будут прививать и стерилизовать, что, конечно, отразится на поголовье бездомных животных.