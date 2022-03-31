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В Анталье стартовал фестиваль науки
Современные гаубицы, беспилотники, вертолеты и корабли турецкого производства представлены на фестивале науки в Анталье. Гостей ждут выставки, лекции, шоу и различные мастер-классы. Событие приурочено к открытию единственного в Средиземноморском регионе научного центра, на создание которого ушло 6 лет. Фестиваль продлится до 2 апреля. #Анталья #Турция #фестиваль #trtнарусском #новости #наука #техника
В Анталье стартовал фестиваль науки / Others
31 марта 2022 г.
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