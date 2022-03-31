Российско-украинские переговоры: Донбасс становится более сложной темой для обсуждения

Вопрос Крыма сложный, но вопрос Донбасса становится куда более сложной темой для обсуждения. Об этом в эксклюзивном интервью TRT на русском заявил член украинской делегации на стамбульских переговорах с Россией, народный депутат Украины Рустем Умеров. #переговоры #Донбасс #Крым