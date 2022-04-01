На нефтебазе в Белгороде горят восемь резервуаров

По данным российских СМИ, пожар на нефтебазе в Белгороде произошел из-за авиаудара из двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Позже в сети появилось видео взрыва. По меньшей мере два человека пострадали Украина не могла отправить свои ударные вертолеты в Россию, пишут украинские эксперты, даже по той причине, что им бы пришлось пролететь десятки километров в зоне действия эшелонированного ПВО. #Белгород #Россия #trtнарусском #горитнефтебаза