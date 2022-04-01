Минэкономразвития разработало законопроект, упрощающий получение бессрочного вида на жительство в России для высококвалифицированных специалистов, пишут «Ведомости». В конце марта поправки в законодательство поддержало правительство, рассказали источники издания.

Согласно поправкам, иностранному специалисту предлагается выдавать ВНЖ без ограничения срока действия, если он уже работает в России и платит налоги, обладая ВНЖ. В противном случае ВНЖ будут давать лишь на срок действия разрешения на работу. Также законопроект предусматривает еще одно изменение: по действующему законодательству, работодатель не может в течение двух лет привлекать иностранных специалистов, если он не исполнил обязательств перед ними или представил в МВД поддельные или подложные документы.

Документ добавляет еще одно основание для того, чтобы отказать работодателю в привлечении иностранца: если он направил в налоговые органы некорректные сведения.

При этом правительство хочет повысить требования к иностранным специалистам: чтобы попасть в эту категорию, нужно не только иметь определенный набор навыков, но и зарабатывать не менее 750 тыс. руб. за квартал, а не 167 тыс. руб. в месяц, как ранее.

Законопроект, как считает правительство, снизит издержки по привлечению качественных иностранных специалистов. Увеличение до 750 тыс. руб. необходимого уровня зарплаты специалистов-иностранцев не повлечет нагрузки на работодателей, поскольку, по данным ФНС, размер их дохода в 2018 г. был не ниже 600 тыс. руб., говорится в пояснительной записке к законопроекту. Инициатива может вступить в силу уже с 1 сентября текущего года.

В комментарии изданию эксперт по трудовому законодательству «Актион кадры и HR» Роман Кондратюк отметил, что, судя по законопроекту, получать разрешение на работу сотруднику придется только в том случае, если он будет работать одновременно в двух российских регионах. «Для работы в одном разрешение не понадобится, поскольку при бессрочном виде на жительство он приобретает статус постоянно проживающего в России иностранца», — сказал эксперт.

По данным «Ведомостей», в 2018 году (более поздних данных нет) в России оформили разрешения на работу 28,1 тыс. высококвалифицированных специалистов. В марте текущего года аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza сообщала, что годом ранее российские предприятия пригласили 46,7 тыс. таких экспертов: из Турции (16,7 тыс. человек), Китая (13 тыс.), Индии (2,6 тыс.), Южной Кореи (1,6 тыс.), Украины (1 тыс.).