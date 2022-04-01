Инициатива администрации США по высвобождению из стратегического нефтяного резерва США до 180 млн баррелей нефти за несколько месяцев может столкнуться с трудностями, пишет Bloomberg.

Поставки будут зависеть от изношенной сети трубопроводов и нефтехранилищ с проблемным прошлым, а кроме того, проблемы могут возникнуть из-за качества самого сырья. Крупнейший в мире резерв нефти был создан в начале 1970-х после арабского нефтяного эмбарго, а система распределения нефти разрабатывалась с учетом срока службы в четверть века, указывает издание.

Попытки продать нефть из стратегического резерва случались и ранее, однако они выявили проблемы, которые могут помешать быстро переместить нефть из хранилищ. Сейчас в резервуарах хранится порядка 568 млн баррелей нефти, размещенных в четырех хранилищах в подземных соляных пещерах в Техасе и Луизиане.

«Это устаревшие объекты, правительство провело некоторую модернизацию, но часть этих работ еще находится в процессе реализации», — рассказал Bloomberg бывший советник по энергетике президентов Барака Обамы и Билла Клинтона Рон Минск.

По его словам, резерв должен быть в состоянии справиться с изъятием из хранилищ 1 млн баррелей в день, к чему стремится администрация нынешнего американского президента.

«Учитывая, что хранилищ четыре, я не ожидаю проблем», — согласился с ним президент Lipow Oil Associates в Хьюстоне Энди Липоу. Он напомнил, что сейчас в США действует пять нефтяных терминалов, которые обрабатывают поставки из четырех резервуаров в пещерах, поэтому поставки будут управляемыми.

Управляющий директор ClearView Energy Кевин Бук, в свою очередь, сказал, что нет никаких сомнений, что министерство энергетики США сможет вывести нефть, но это может оставить некоторые из хранилищ непригодными для использования в будущем. «Каждый раз, когда вы изымаете нефть, происходит износ, это означает, что может потребоваться дополнительная модернизация», — пояснил эксперт.

Хотя Конгресс США в 2015 году одобрил программу модернизации резерва в размере $2 млрд, через пять лет генеральный инспектор министерства энергетики обнаружил, что программа «не может полностью решить» проблемы, связанные с возрастом и состоянием хранилищ. Ведомству пришлось отказаться от плана по увеличению распределительных мощностей резерва, однако оно продолжило модернизацию. Министерство подсчитало, что проект, который включает в себя модернизацию и замену насосов, двигателей, трубопроводов и других основных компонентов системы, будет завершен в 2025 году.

Однако существующие проблемы тем не менее могут помешать нынешним планам Белого дома. Когда министерство энергетики в 2014 году продало 20,8 млн баррелей, чтобы смягчить ситуацию на рынке после ураганов «Катрина» и «Рита», потребовалось 20 дней, чтобы начать движение нефти из хранилищ, уточняется в статье. Также покупатели сообщали о проблемах качества нефти из резервуаров в последние годы. Так, Exxon Mobil сообщала о «чрезвычайно высоких уровнях» сероводорода в резервной нефти в 2018 году. В некоторых случаях уровень газа был в 250 раз выше, чем позволяют государственные стандарты безопасности. Об аналогичных проблемах сообщали Shell, Macquarie Group и PetroChina.

Ранее стало известно, что США обсуждают использование до 180 млн баррелей нефти из резервов за несколько месяцев, причем это может стать самым большим объемом из собственных запасов, который Белый дом когда-либо задействовал. Это необходимо, чтобы остановить рост цен на бензин в США, писали СМИ. Если это произойдет, администрация США использует нефть из запасов в третий раз за последние полгода. До этого, в начале марта, Вашингтон и Лондон объявили о запрете импорта российской нефти и некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля в качестве санкций из-за вторжения в Украину.

Отказ от использования российских энергоносителей обернулся проблемами и для Москвы, и для многих стран мира. Ранее TRT на русском писал, что из-за бойкота российской нефти Urals российским нефтепроизводителям стало негде ее хранить. Из-за этого некоторые нефтяные танкеры превратились в «плавучие хранилища» для энергоносителей, а российским компаниям, возможно, придется сократить объем добычи. Эксперты отмечали, что с учетом нефтепродуктов санкции удалили с рынка от 2 до 3 млн баррелей российских поставок ежедневно, а трудности в основном оказались связаны с экспортом морским путем, так как в этот процесс включено множество участников — от танкерных перевозчиков до банков и страховых компаний.

При этом у США заметно обострились отношения со странами-экспортерами нефти в Персидском заливе. Это произошло из-за ряда разногласий по существенным вопросам, в том числе из-за войны России в Украине, а также нежелания ОАЭ и Саудовской Аравии наращивать добычу нефти и замещать российские поставки. Сообщалось также, что американский президент Джо Байден после нападения России на Украину пытался связаться с несколькими правителями арабских стран, однако потерпел неудачу.