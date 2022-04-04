ПОЛИТИКА
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В Дании полицейские жестоко задержали иранскую женщину
Иранскую женщину с двумя детьми, которая просила убежища в Дании, полицейские задержали с применением насилия. После ей вкололи успокоительное, посадили в самолет и депортировали из страны. Видео задержания, снятое очевидцами, было опубликовано Консультационным отделом по вопросам убежища. В ведомстве добавили, что в адрес властей Дании будут выдвинуты обвинения в связи с нарушением прав человека. #Дания #мигранты #беженцы #trtнарусском
женщина / Others
4 апреля 2022 г.
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