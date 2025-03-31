Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил о «твердом возмездии» в ответ на любую «внешнюю агрессию» со стороны США после угроз президента Дональда Трампа о возможных бомбардировках Ирана.

Выступая перед верующими во время молитвы по случаю Ид аль-Фитр в Тегеране в понедельник, Хаменеи заявил, что внешняя агрессия маловероятна, но страна готова к любому развитию событий.

«Мы не считаем, что какая-либо внешняя агрессия вероятна, но если произойдет какой-либо акт агрессии, они, несомненно, получат решительный ответный удар, — заявил он. — А если они думают о разжигании смуты внутри нашей страны — так же, как они делали в прошлые годы — иранский народ сам ответит им».

Высказывания Хаменеи прозвучали на следующий день после того, как Трамп пригрозил Ирану бомбардировками и вторичными тарифами, если страна не достигнет соглашения с США по своей ядерной программе.

«Если они не заключат сделку, будут бомбардировки, — цитируют Трампа СМИ. — Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда не видели».

«Есть вероятность, что если они не заключат сделку, я введу вторичные тарифы, как я сделал четыре года назад», — продолжил американский лидер.

Иран отверг прямые переговоры с администрацией Трампа, но сохранил дипломатические каналы для решения спорных ядерных вопросов через непрямые переговоры. Правительство Ирана ответило на письмо Трампа через Оман на прошлой неделе, отметив свое нежелание вступать в прямые переговоры под военными угрозами, о чем министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил в четверг.

В письме Трампа, как сообщается, содержался призыв к Ирану вести переговоры о новой ядерной сделке взамен соглашения 2015 года, которое было приостановлено после выхода США из него в мае 2018 года во время первого президентства Трампа.

В воскресенье президент Ирана Масуд Пезешкиан также исключил прямые переговоры с США, но выразил готовность своей администрации участвовать в непрямых переговорах.

Хаменеи также сказал, что в этом году священный месяц Рамадан был «горьким» для мусульман во всем мире из-за событий в Газе и Ливане, обвинив США в соучастии в преступлениях Израиля против палестинцев.

Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи также осудил угрозу Трампа о бомбардировке Ирана, описав угрозу со стороны главы государства как «шокирующее оскорбление самой сущности международного мира и безопасности».

«Насилие порождает насилие, мир порождает мир. США могут выбрать курс... и смириться с ПОСЛЕДСТВИЯМИ», — написал он.