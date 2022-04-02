ПОЛИТИКА
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В мечети Айя-София в Стамбуле совершили первый за 88 лет таравих-намаз
В мечети Айя-София в Стамбуле в ночь на 2 апреля прошел первый за последние 88 лет таравих-намаз. Эта специальная молитва совершается только в священный для мусульман месяц Рамадан после ночной молитвы и длится до зари. Напомним, мечеть была открыта для богослужений 24 июля 2020 года. #АйяСофия #Стамбул #Рамадан
В мечети Айя-София в Стамбуле совершен первый за 88 лет таравих-намаз / Others
2 апреля 2022 г.
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