В мечети Айя-София в Стамбуле совершили первый за 88 лет таравих-намаз

В мечети Айя-София в Стамбуле в ночь на 2 апреля прошел первый за последние 88 лет таравих-намаз. Эта специальная молитва совершается только в священный для мусульман месяц Рамадан после ночной молитвы и длится до зари. Напомним, мечеть была открыта для богослужений 24 июля 2020 года. #АйяСофия #Стамбул #Рамадан