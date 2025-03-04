ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Сделка по критическим минералам между США и Украиной еще актуальна
Верховная Рада Украины высоко оценила миротворческую роль президента Дональда Трампа, подчеркнув необходимость стратегического партнерства и совместного освоения критически важных минералов
Сделка по критическим минералам между США и Украиной еще актуальна
Купол здания Верховной Рады Украины
4 марта 2025 г.

На заседании Верховной Рады Украины в понедельник заявили, что страна сильно зависит от поддержки США в вопросах безопасности, и высоко оценили роль президента Дональда Трампа как «решающую» в миротворческих усилиях по прекращению войны с Россией.

«Украинский народ желает мира больше, чем кто-либо в мире, и считает, что личная роль президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия будут решающими в быстром прекращении военных действий и достижении мира для Украины, Европы и всего мира», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте парламента на английском языке.

Заявление последовало после ожесточенного обмена мнениями в Овальном кабинете в пятницу между Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс неоднократно упрекали Зеленского в неблагодарности за многолетнюю американскую военную и экономическую помощь его разоренной войной стране.

«Верховная Рада Украины приветствует инициативы президента Дональда Трампа по запуску переговорного процесса, направленного на обеспечение мира», — также сообщается в документе.

Парламент также выразил «глубокую благодарность» Трампу, Конгрессу США и американскому народу за их «твердую и последовательную» поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Верховная Рада Украины подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с Соединенными Штатами, особенно в области освоения критически важных минералов», — говорится в заявлении.

Трамп в понедельник заявил, что не считает сделку по критическим минералам с Украиной по совместному развитию природных ресурсов страны окончательно закрытой, несмотря на жесткий конфликт с Зеленским.

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