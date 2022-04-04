На фоне российской «военной операции» в Украине появляется все больше сообщений по поводу возможного участия боевиков, наемников и добровольцев из стран Ближнего Востока в этом конфликте на российской стороне. Притом что в самих государствах арабского мира нет такого единства, как в Европе, по поводу оценок событий в Украине. Большинство ближневосточных государств хотя и поддержали антироссийскую резолюцию ГА ООН, но затем начали давать свои пояснения по поводу того, что не намерены осуждать Москву за ее действия и тем более присоединяться к антироссийским санкциям.

Но есть группа стран и движений, которые изначально заняли исключительно пророссийскую позицию в этом конфликте. Например, руководство движения хуситов в Йемене, которое контролирует наиболее густонаселенные районы страны, поддержало решение России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), тем самым фактически став на сторону Москвы.

«Мы поддерживаем признание Донецка и Луганска в качестве независимых республик и призываем проявлять сдержанность, не втягиваться в войну, направленную на истощение потенциала России», — написал 21 февраля 2022 г. в Twitter член политического совета хуситов Мухаммед Али аль-Хути.

Данным актом хуситы продемонстрировали, что они по-прежнему остаются лояльным Москве движением, готовым и дальше продвигать выгодные России «антиимпериалистические» нарративы на Ближнем Востоке. Собственно, и конфликт между Россией и Украиной хуситы склонны рассматривать в более широком контексте, как противостояние России, пытающейся взломать мировой порядок, утвержденный США, Израилем и коллективным Западом, то есть «крестоносцами и сионистами», частью которых, по мнению хуситов, и является Украина.

Изначально «Ансар Аллах» был исключительно йеменской религиозной организацией, возникшей в качестве реакции с одной стороны на распространение в Йемене саудовских школ ислама, а с другой — на попытки реформирования традиционного для северных районов страны зейдизма — самостоятельного направления, которое считается отдельной ветвью шиизма.

Конечно, это движение позаимствовало определенные пропагандистские элементы, которые используют Иран и ливанская «Хезболла», и стало считать себя частью «оси сопротивления», курируемой Тегераном. В то же время «Ансар Аллах» следует собственной идеологии, опирающейся на традиционную для Йемена религиозную школу зейдитов-хадавитов (от имени первого правителя независимого мусульманского Йемена X века зейдитского имама аль-Хади), которая имеет фундаментальные отличия как с распространенным в Иране шиизмом двунадесятников (имамизм), так и суннизмом.

Так, хуситы выступали за сохранение в Йемене хадавитского зейдизма в его изначальной форме и против навязывания под видом сближения зейдизма с суннизмом различных форм модернистских течений, которые выдавались властями страны за «настоящий зейдизм» (например, это касается учения жившего в XIX веке йеменского богослова Мухаммада аль-Шаукани). Подобные тенденции по продвижению реформаторских версий зейдизма стали проявляться в Йемене после свержения там зейдитского имамата в 1962 году и создания Йеменской Арабской Республики, республиканские власти которой были заинтересованы в трасформации зейдизма с тем, чтобы не допустить возрождения в стране имамата — единственной допустимой для классического зейдизма системы правления.

Впоследствие «Ансар Аллах» после шести войн с правительством страны и событий «арабской весны» превратился в широкий фронт различных йеменских сил, включая и некоторые йеменские суннитские группировки. Тогда же хуситы стали использовать определенный набор идеологических установок, выработанных хомейнистским Ираном, направленных против США и Израиля.

Тем самым хуситы пытались представить свое движение в качестве силы, ориентированной на борьбу с «израильским сионизмом» и «американским империализмом», а не только продвигащей сугубо йеменские зейдитские нарративы. В таком виде хуситы и пришли к власти на большей части страны в 2014 году, когда заняли столицу страны город Сану, изгнав оттуда президента Абду Раббо Мансура Хади, на стороне которого поспешили выступить Саудовская Аравия, ОАЭ и ряд арабских государств, начав в первые месяцы 2015 года военную интервенцию.

С учетом антиимпериалистической и антисионистской составляющей идеологии хуситов показательны следующие тезисы интервью Муммада аль-Хути по поводу российской «военной операции» в Украине, которые он сделал 16 марта. В частности, аль-Хути возложил вину за конфликт на украинское руководство «во главе с евреями», которые якобы поставили свое государство на службу сионистам и американцам и тем самым угрожали безопасности России.

Подобные обвинения также стали возможны ввиду того, что в последнее время в ходе любых израильско-палестинских обострений Киев недвусмысленно становился на сторону Израиля, делая соответствующие заявления в его поддержку, что не могло не раздражать хуситов, выступающих с ярко выраженных антиизраильских позиций («Смерть Америке, смерть Израилю, победа Ислама» — главный лозунг хуситов).

Кроме того, хуситы не могли не обратить внимание на чрезмерный перекос в освещении украинского конфликта мировыми СМИ, тогда как йеменский конфликт находится на задворках мировой информационной повестки, хотя уже унес по данным от 2021 года не менее 377 тысяч жизней йеменцев, в подавляющем большинстве проживающих на территориях контролируемых хуситами, которые стали жертвами бомбардировок, обстрелов и продовольственной блокады, осуществляемой их противниками.

В то же время отношения России и хуситов были далеко не всегда безоблачными, поэтому и Мухаммад аль-Хути, несмотря на свои антиукраинские пассажи, ушел от прямого ответа по поводу поддержки Москвы в ее действиях в Украине, отметив, что хуситы не участвуют в этом конфликте. После выступления хуситов осенью 2014 года и начала военной операции против них со стороны коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией и Эмиратами, Россия сохранила свои дипломатические отношения с хуситами через российское посольство в Сане, которое возглавлял временный поверенный в делах.

В то время как отношения с признанным ООН правительством Хади, которое находилось в Эр-Рияде, осуществлялись через посла России в Йемене, который сперва находился в Москве, а затем в Эр-Рияде. Однако тогда «фаворитом» России могли считаться отнюдь не хуситы, а их союзник, председатель крупнейшей йеменской партии Всеобщий народный конгресс (ВНК) и экс-президент страны Али Абдулла Салех.

После того как в конце 2017 года между хуситами и ВНК произошел конфликт, а сам Салех был убит хуситами, последовало и охлаждение отношений между Россией и этим йеменским движением. Так, российское посольство в Сане было закрыто, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что хуситы «радикализировались». С начала 2018 года начала наблюдаться тенденция по активизации связей Москвы с противниками хуситов, будь то правительство Хади или курируемый ОАЭ «Южный переходный совет» — де-факто правительство Южного Йемена.

Тем не менее, российская сторона сохранила отношения и продолжает поддерживать контакты с хуситами. Также и сами хуситы выступают за укрепления связей с Россией, что позволяет им в определенном плане дистанцироваться от чрезмерной аффилиации с Ираном и проиранскими структурами. К слову, для этой же цели хуситы используют и Султанат Оман, который также можно во многом считать их лоббистом.

В свою очередь, благодаря своим связям с хуситами Москва может быть полезна для Саудовской Аравии и ОАЭ в качестве посредника в разрешении йеменского конфликта. Линия Москвы в йеменских делах могла бы в некотором смысле уравновесить курс Вашингтона, который также, вероятно, будет более активен в урегулировании йеменского кризиса.

Вовлечение России в этот процесс создало бы более широкое поле маневра для Саудовской Аравии и ОАЭ, поскольку Эр-Рияд и Абу-Даби уже имеют определенные проблемы с США, которые при всем негативном отношении к хуситам, не готовы в полной мере признавать аргументацию КСА и ОАЭ по поводу угроз безопасности, исходящих из Йемена, которые саудовцы и эмиратцы используют в качестве оправдания войны. Саудовская Аравия была крайне разочарована пассивной позицией США после атак на объекты саудовской нефтегазовой инфраструктуры в 2019 году, ответственность за которые взяли на себя хуситы.

В свою очередь действия хуситов против Саудовской Аравии также могут быть в интересах России. Например, в ночь с 19 на 20 марта 2022 года хуситы провели масштабную операцию «Прорыв блокады 2» и атаковали объекты саудовской стратегической инфраструктуры с помощью ракет и дронов-камикадзе. В частности, ударам подвергся нефтеперерабатывающий завод в Янбу.

Это привело к снижению производства нефти в КСА, а правительство страны заявило, что снимает с себя ответственность за перебои в поставках нефти на внешние рынки из-за атак хуситов. Таким образом действия хуситов препятствуют планам США и Евросоюза снизить цены на нефть и увеличить ее поставки из Саудовской Аравии в Европу и США вместо российской на фоне конфликта в Украине.

В свою очередь, вероятно, Россия, когда это необходимо, способна оказывать воздействие на хуситов с тем, чтобы они прекратили атаки на объекты своих противников. В этом контексте у Москвы появляются новые возможности влияния на лидеров хуситов в плане предотвращения ракетных ударов по ОАЭ и КСА, что также может быть использовано для поддержания благоприятного отношения к России со стороны арабских монархий. Абу-Даби, по всей видимости, уже мог воспользоваться российскими возможностями влиять на хуситов. В частности, 25 января министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян в своем заявлении высоко оценил поддержку России после атак хуситов на гражданские объекты в ОАЭ.