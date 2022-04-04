Война в Украине — логистический коллапс и кризис

Война в Украине может вызвать цепную реакцию и привести к крупной нехватке зерна. Из-за блокировки главных портов большая часть грузов отправляется по железным дорогам и простаивает в «пробках» неделями. В итоге Украина может потерять порядка $30-40 млрд прибыли. #trtнарусском #Украина #экспорт #новости #нетвойне #stopwar #война #зерно #грузы #логистика