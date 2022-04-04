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Война в Украине — логистический коллапс и кризис
Война в Украине может вызвать цепную реакцию и привести к крупной нехватке зерна. Из-за блокировки главных портов большая часть грузов отправляется по железным дорогам и простаивает в «пробках» неделями. В итоге Украина может потерять порядка $30-40 млрд прибыли. #trtнарусском #Украина #экспорт #новости #нетвойне #stopwar #война #зерно #грузы #логистика
Война в Украине — логистический коллапс и кризис / Others
4 апреля 2022 г.
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