На границе с Россией необходимо постоянное присутствие 75 000 солдат НАТО, а Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США, заявил в интервью газете Welt am Sonntag польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский.

Вице-премьер призвал к усилению присутствия американских солдат в Европе, особенно на восточном фланге НАТО. По его словам, их число должно вырасти с нынешних 100 000 до 150 000 из-за растущей агрессии России. При этом 75 000 солдат следует разместить на границе с РФ, в Прибалтике и в Польше.

Качиньский напомнил о постоянном хранении американского ядерного оружия в Восточной Европе и допустил, что Польша могла бы разместить его на своей территории. Однако инициатива должна исходить от Вашингтона, подчеркнул он.

«Если американцы попросили бы нас разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы», — сказал Качиньский.

Помимо этого вице-премьер призвал создать новый командный центр НАТО для своей страны: «Мы хотели бы иметь большое оперативное командование НАТО в Польше, такое как в Брюнсюме, откуда можно было бы планировать и проводить совместные операции НАТО. Это дало бы Москве четкий сигнал: руководство НАТО теперь присутствует и на Востоке».

Качиньский также раскритиковал политику Германии относительно ситуации в Украине. По его мнению, страна должна поставлять больше оружия Киеву и высказаться за нефтяное эмбарго в Евросоюзе. Доходы России от экспорта нефти в 4-5 раз выше газовых, отметил политик.

Линия, проводимая польскими политиками по отношению к России, носит антироссийский характер и может привести к дальнейшему росту напряженности, прокомментировал слова Качиньского пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом линия польского руководства в последнее время вызывает глубокую обеспокоенность. Линия чрезвычайно воинственная, антироссийская, и предлагаемые действия, конечно, могут привести лишь к дальнейшему росту напряженности на континенте», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные в ответ на вторжение России в Украину санкции Запада не работают, и призвал конфисковать имущество российских олигархов за границей, так как «замораживание ничего не даст». В ответ на вводимые санкции президент России Владимир Путин поручил перевести в национальную валюту платежи за поставки природного газа в недружественные страны. К последним относятся 48 государств и территорий, включая Евросоюз, США, Украину и Японию.

После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Польша намерена прекратить поставки угля и нефти из России. Варшава уже в значительной степени сократила свою зависимость от импорта российской нефти, заявил Моравецкий. По его словам, страна планирует отказаться от поставок этого топлива из России до конца 2022-го. В частности, Польша ожидает прекращения импорта российского угля еще раньше, в мае этого года, добавил Моравецкий. Он также ожидает сокращения импорта газа в мае. Польский премьер призвал другие страны Евросоюза также сократить зависимость от поставок энергоносителей из России и предложил Еврокомиссии ввести налог на все импортируемые оттуда углеводороды, чтобы торговля была «справедливой».

Накануне Польша анонсировала введение запрета на импорт угля из России, который затронет в том числе частные компании. В российском Минэнерго отметили, что быстрая замена российского угля маловероятна, учитывая характеристики как самого сырья, так и оборудования польских энерго- и теплостанций. В ведомстве считают, что даже если такой переход состоится, он будет растянут во времени и с учетом логистического фактора обойдется Польше дороже поставок из России. По данным Минэнерго, Польша в прошлом году заняла восьмое место по объемам импорта российского угля, в страну было поставлено около 7,8 млн т сырья.

24 марта стало известно, что в связи с военными действиями России в Украине НАТО усилит восточный фланг альянса, создав четыре новые боевые многонациональные группы войск. Кроме того, некоторые члены НАТО доведут свои оборонные расходы до отметки в 2% ВВП, детальные планы по которым представят к июньскому саммиту альянса в Мадриде. Украине, помимо помощи финансированием, оборудованием, противотанковыми и противовоздушными средствами, будет оказана поддержка в областях химической, биологической, радиационной и кибербезопасности. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам внеочередного саммита НАТО.

«Лидеры НАТО договорились о том, что мы должны и будем оказывать дальнейшую поддержку Украине. Мы будем продолжать навязывать России беспрецедентные расходы и будем укреплять оборону союзников. Лидеры утвердили [создание] четырех новых боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Это в дополнение к четырем уже находящимся в странах Балтии и Польше. Таким образом, у нас восемь боевых многонациональных групп от Балтийского до Черного моря», — сказал генсек НАТО. Сейчас в Европе, по его словам, находится 100 000 американских военных, а под командованием НАТО непосредственно — 40 000, «в основном в восточной части альянса» при «беспрецедентной поддержке пяти авианосных ударных групп» от «Крайнего Севера до Средиземноморья».