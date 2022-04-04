Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района ввели для мусульман квоту по количеству людей, которым разрешено поститься в Рамадан, сообщает The Print.

Районные комитеты в префектурах Синьцзяна, таких как Урумчи, Кашгар или Хотан, уведомили местных жителей, что в этом году только 10-50 мусульманам на район будет разрешено поститься в Рамадан с первого апреля по первое мая. При этом те, кто будут держать пост, должны встать на учет в местные органы власти или в полицию.

В течение многих лет чиновники в Синьцзян-Уйгурском автономном районе запрещали уйгурам и другим тюркским мусульманам отмечать Рамадан, в том числе госслужащим, студентам и учителям.

Власти предупреждали мусульман, что за соблюдение поста, молитвы и чтение Корана их могут отправить в «лагеря перевоспитания», которыми Синьцзян-Уйгурский автономный район известен на весь мир. В основном туда попадают уйгуры, казахи и кыргызы. Заключенные рассказывают о пытках, рабстве, насильственной стерилизации, идеологической обработке и принудительном отказе от ислама.

Так, в Синьцзяне через «лагеря перевоспитания» каждый год проходит в среднем 1,29 млн человек. С 2014 по 2019 годы в лагерях побывали 7,7 млн жителей региона. Об этом стало известно из доклада Китая о работе «центров профессионального обучения», созданных якобы для трудоустройства жителей СУАР.

В документе подчеркивается, что регион на северо-западе Китая в силу исторических причин переживает слабую экономику и дефицит рабочих мест.

В отчете говорится, что обучение в «центрах» якобы увеличивает возможности трудоустройства и помогает бороться с бедностью. Власти отчитываются, что число трудоустроенных выросло с 5,35 млн в 2014 году до 7,34 млн в 2019 году. Чиновники утверждали, что после обучения люди вроде как открывают собственный бизнес или устраиваются на заводы.

По даннымООН, сейчас в лагеря «политического перевоспитания» в Синьцзяне отправлены до 1,5 млн человек. В основном это этнические уйгуры, казахи и кыргызы. По свидетельствам бывших заключенных и беженцев, в лагерях их пытками и запугиванием заставляют отрекаться от ислама, учат китайскому языку и добиваются поддержки идеологии коммунистической партии. Власти Китая называют лагеря «центрами профессионального обучения и повышения квалификации», созданными ради профилактики религиозного экстремизма и терроризма.

О репрессиях против уйгуров стало известно, помимо прочего, из статей немецкого китаиста Адриана Ценца, который опубликовалотчет «Синьцзянские документы». В частности, он рассказал о призывах властей Китая контролировать рождаемость уйгуров, принуждать их к труду и лечить их «больное мышление». Также Ценц привел высказывания главы КНР Си Цзиньпина, который в 2014 году жаловался на преобладание уйгуров в этнической картине региона и заявлял о необходимости к 2022 году переселить туда 300 тысяч ханьцев с востока страны, а также запретить уйгурским семьям иметь более одного ребенка. Си Цзиньпин также заявлял, что принудительную ассимиляцию следовало осуществить через эксплуатацию уйгурской рабочей силы, чтобы те в процессе познали китайскую культуру.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека.

В начале лета 2020 года уходящий президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против официальных лиц и организаций Китая, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров и других мусульманских общин. Закон предусматривает заморозку активов и визовые ограничения.

В сентябре нынешнего года суд Лондона принял на рассмотрение иск адвоката Джеффри Найса о признании геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Правозащитники считают предстоящий процесс важной возможностью для привлечения Пекина к ответственности за нарушения прав человека.

Парламентская комиссия по делам международных прав человека Палаты общин Канады в прошлом месяце впервые на Западе официально употребила термин «геноцид» для описания ситуации с уйгурами в КНР. Депутаты призвали правительство страны принять санкции в отношении Пекина.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам.