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ЕС ударил по теневому флоту России
Совет Евросоюза утвердил 15-й пакет санкций против России, включающий меры против теневого флота, оборонных предприятий и компаний из третьих стран, поддерживающих Москву
ЕС ударил по теневому флоту России
Новые меры направлены на ограничение деятельности теневого флота РФ / Reuters
16 декабря 2024 г.

Совет Евросоюза 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России в ответ на ее нападение на Украину. Новые меры направлены на устранение обхода действующих санкций, ослабление российского военно-промышленного комплекса и ограничение деятельности так называемого «теневого флота».

В санкционный список включили 54 физических и 30 юридических лиц. Среди них — подразделения, ответственные за удары по детской больнице «Охматдет» в Киеве, руководители энергетических компаний России, а также два высокопоставленных чиновника из КНДР.

Под ограничения попали 52 танкера из третьих стран, перевозившие российскую нефть, а также судоходные компании, связанные с теневым флотом. ЕС впервые ввел санкции против китайских компаний, а также предприятий из Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ, обвиняя их в поставках товаров двойного назначения для России.

Среди других мер — запрет на признание решений российских арбитражных судов, связанных с европейскими компаниями, и ужесточение правил вывода активов из России.

«Эти меры направлены на дальнейшее ослабление российского военно-промышленного комплекса и устранение обхода санкций», — говорится в заявлении Совета ЕС.

Новые ограничения вступят в силу после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза.

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