Сдвиг в многолетнем подходе Хельсинки к членству в Североатлантическом альянсе зафиксировали источники Financial Times. Один из собеседников издания отмечает, что финская политическая элита всегда считала, что для страны «лучше всего иметь рабочие, рациональные отношения с Россией», однако то, как сейчас Кремль ведет себя по отношению к Украине, «изменило мнение людей». Всякий рационализм должен быть отложен в сторону, подчеркивают инсайдеры газеты.

Причина кроется в сломе общего порядка европейской безопасности, считает министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, после начала боевых действий в Украине политические силы на национальном уровне и за рубежом «заинтересованы в том, чтобы принимать решения так, чтобы они ничего не провоцировали и не дестабилизировали». Однако из высказываний главы дипломатического ведомства так или иначе следует, что форсирование дебатов о натовском статусе неизбежно.

В конце марта генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, представляя регулярный доклад по ситуации в сфере безопасности за предыдущий год, заметил, что вопрос о вступлении Хельсинки должен решать исключительно народ этой страны. По его словам, если финны одобрят соответствующую инициативу, то в Брюсселе это «будет принято позитивно».

Народная поддержка

Последний опрос крупнейшей местной газеты Helsingin Sanomat продемонстрировал, что в настоящее время 61% финнов поддерживают инициативу по присоединению к НАТО, в то время как только 16% выступают против. Это самый крупный скачок за всю двадцатилетнюю историю подобных исследований, подчеркивает издание. Специалисты отмечают, что соответствующие показатели не связаны с изменением мышления какой-либо отдельной социальной группы. Сейчас сторонников членства стало больше на разных уровнях, свидетельствуют эти оценки.

Из 200 депутатов финского парламента в настоящее время 87 человек поддерживают приобретение страной нового блокового статуса, в то время как 11 находятся в оппозиции к этой идее. По некоторым данным, 19 законодателей не определились с ответом, а мнение 83 пока остается неизвестным. При таком числе неопределившихся вопрос о присоединении к Североатлантическому альянсу, вероятно, потребует от законодательной власти одобрения хотя бы на уровне трети голосов, считают аналитики.

Если брать разбор по фракциям, то Национальная коалиция, Шведская народная партия, «Истинные финны» и «Партия зеленых» либо прямо заявили, что поддерживают членство страны в НАТО, либо просто выразили готовность поддержать инициативу в той или иной форме. Под вопросом остаются Союз левых, Финляндский центр и Социал-демократическая партия, которые пока посылают разнонаправленные сигналы. Позиция двух последних политических сил будет иметь решающее значение для одобрения инициативы на парламентском уровне.

Ожидается, что серьезные дебаты по поводу натовского статуса начнутся в парламенте в ближайшее время. Апрель, май и июнь будут историческими месяцами для Финляндии.

Нейтральный статус

Финляндия и Швеция долгое время сохраняли нейтральный статус в сфере обороны. НАТО рассматривало их в качестве своих привилегированных партнеров, а официальные лица этих стран принимали участие в переговорах альянса.

Два северных игрока пытались сохранить соответствующий баланс со времен Второй мировой войны, даже несмотря на то, что другая война, холодная поднимала градус внутригосударственных дебатов о необходимости присоединения к НАТО. Вопреки тому, что и финны, и шведы отказались в 1990-х годах развивать тему вступления в Североатлантический альянс, их интеграция с Евросоюзом развивалась по совершенно другому сценарию. Они присоединились к евросообществу в 1995 году.

В период холодной войны США считали военный нейтралитет признаком уклончивости и неуверенности, обращают внимание американские эксперты. Во всяком случае такая неопределенность оставляла у Вашингтона вопросы, какой будет реакция Швеции и Финляндии в том случае, если на континенте разразится полномасштабный вооруженный конфликт.

Ограниченные попытки повлиять на их позицию предпринимались. В 1951 году американская сторона подтолкнула Стокгольм к изменению взглядов на НАТО, предложив назначить шведского генерала командующим северным флангом. Кроме того, оборонное сотрудничество между Швецией, Финляндией и другими странами Запада велось на двустороннем уровне. «Молчаливое партнерство» состояло главным образом из интенсивного обмена разведывательными данными.

Внутри Финляндии дискуссии о членстве варьировались в диапазоне от темы безопасности до проблем политического суверенитета и национальной идентичности. Кроме того, обсуждались сроки присоединения к военному блоку, а также такие практические вопросы, как обеспечение безопасности российско-финской границы.

Сейчас противники вступления подчеркивают потерю страной своего особого статуса, риски значительного финансового бремени и обязательств помогать альянсу человеческими и техническими ресурсами.

Три сценария

Отдельные опасения финнов связаны с тем, как Кремль будет рассматривать заявку на членство. Местные спецслужбы уже готовятся к возможным контрмерам России. Полиция государственной безопасности (SUPO) в своей ежегодной оценке террористических угроз, которая была обнародована в конце марта, обратила внимание на то, что незаконные разведывательные операции Москвы представляют основную опасность для Хельсинки. Представители ведомства считают, что население должно быть готово к разносторонней реакции со стороны РФ.

Не исключено, что в фокусе внимания находятся и возможные пограничные инциденты.

Есть предположения, что процесс вступления Финляндии в НАТО может существенно затянуться. Так, сторонники членства опасаются, что дискуссия рискует утонуть в информационном шуме вокруг запланированных на сентябрь парламентских выборов в Швеции и промежуточных выборов в США в ноябре. Сейчас же сохраняется возможность сделать достаточный акцент на необходимости изменения статуса.

Советник финского парламента Анри Ванханен, исходя из нынешних обстоятельств, отмечает, что у Хельсинки сейчас «на столе» могут быть всего три сценария: либо активно стремиться в НАТО, либо отказаться от конкретных действий, либо двигаться в сторону углубления двусторонних контактов с США и Швецией. Однако по мере развития событий в Украине наиболее вероятным с каждым днем становится вопрос о приобретении членства, резюмирует аналитик.