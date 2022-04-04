Самый большой самолет в мире невозможно восстановить — пилот

Восстановить Ан-225 невозможно. Такое предварительное заключение сделал командир грузового самолета Дмитрий Антонов. Накануне ему удалось осмотреть «Мрию» на аэродроме Гостомель под Киевом. Самолет был уничтожен 24 февраля, в первый день военного вторжения российской армии в Украину, в результате воздушной атаки на аэропорт. Ан-225 «Мрия» — самый большой и грузоподъемный самолет в истории мировой авиации длиной 84 метра. Он мог перевозить грузы общим весом до 250 тонн. #trtнарусском #Мрия #Антонов #АН-225 #Украина #Россия #война #Путин