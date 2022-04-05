Турецкая медиакомпания TRT объявила о запуске новой редакции TRT Français — платформы для франкоязычной аудитории в 28 странах мира, где будут публиковать новости и аналитические материалы о политике, экономике и культуре.

Новая медиа-платформа — часть стратегии медиахолдинга TRT по глобальному расширению. Базирующаяся в Анкаре организация уже поддерживает четыре различных международных канала: TRT World, TRT Arabic, TRT на русском и TRT Deutsch. Основанная в 1964 году, турецкая медиа-организация находится на пути к тому, чтобы стать крупной международной телекомпанией с 2016 года, когда была запущена англоязычная реакция TRT World.

Генеральный директор медиахолдинга TRT Мехмет Захид Собаджи указал, что новая редакция — еще один «важный шаг» на пути к усилению вещания на иностранных языках.

«Как и другие наши международные платформы, TRT Français будет придерживаться лишь настоящей журналистики, соблюдая принципы нейтралитета и справедливости, давая своей аудитории глубокое понимание внешнего мира», — сказал Собаджи.

Он также отметил, что, как и прежде, TRT будет держать в центре своего фокуса аудиторию по всему миру и предлагать сбалансированные новости. «Как общественный вещатель, мы будем продолжать предоставлять людям достоверную информацию и вдохновляющий контент и помогать им», — сказал медиаменеджер.

TRT Français будет ежедневно публиковать оригинальные журналистские материалы на французском языке. От экстренных новостей до колонок мнений, статей и видео — платформа будет стремиться донести честную и прозрачную журналистку позицию до франкоязычной аудитории по всему миру.

Заместитель генерального директора ТRТ по международным вещаниям Омар Фарук Танрыверди, в свою очередь, заявил, что новая платформа на французском языке будет объективно отражать мнение людей, не имеющих доступа к основным СМИ, с помощью строгой журналистики, основанной на фактах.

«Это будет честная информация по всем важным событиям, формирующим мировую повестку», — сказал он.

«Мы не гонимся за статистикой. Мы заинтересованы в том, чтобы донести правду, и мы стремимся обслуживать 76 млн носителей французского языка и 274 млн свободно говорящих по-французски по всему миру», — добавил Танрыверди.

Как и другие международные новостные платформы TRT, французская версия ее веб-сайта также будет публиковать контент в других сетях, таких как YouTube, Facebook, Twitter и Instagram.

С запуском в 2016 году вещания TRT на весь мир Турция стала быстро позиционировать себя как альтернативная медиадержава. Во время запуска амбициозной англоязычной новостной сети TRT World президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал ее новым «окном в мир».

«Миссия TRT World достойна восхищения в то время, когда международные СМИ в основном идентичны. Ведущие и каналы могут быть разными, но редактирование и язык однообразны и взаимозаменяемы. Я считаю миссию TRT World пересказывать истории на новом языке, предлагать микрофон тем, кому не разрешено говорить, включим камеру голосам, которых не слышно», — сказал тогда президент Эрдоган, обращаясь к переполненному залу в президентском комплексе в Анкаре.

С тех пор сеть превратилась в крупного игрока на мировой медиа-сцене. Холдинг стал динамичным медиацентром, в котором работают более 600 сотрудников без каких-либо гендерных ограничений, представляющих 36 национальностей, в четырех вещательных центрах — Лондоне, Сингапуре, Вашингтоне и Стамбуле.