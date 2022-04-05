Серия террористических атак, произошедших в Великобритании, кризис с мигрантами на границе Польши и Беларуси и продолжающаяся восьмой год война и аннексия Крыма подтолкнули к союзному объединению Украину, Польшу и Великобританию. Что характерно, это произошло накануне российского вторжения в Украину.

1 февраля глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба объявил о создании нового международного союза «Треугольник сотрудничества Украина — Польша — Великобритания». Этот формат стал продолжением череды малых союзов с участием Украины, таких как «Люблинский треугольник» (Украина — Польша — Литва) и «Ассоциированное трио» (Украина — Молдова — Грузия).

Лишенная защитного купола в виде членства в НАТО на фоне угрозы широкомасштабного вторжения со стороны ядерной сверхдержавы, Украина выстраивала форматы партнерских и союзнических отношений со странами Альянса вне самого блока. Интересно то, что широкомасштабная война доказала жизнеспособность таких союзов.

До начала войны в Украине существовало мнение, что «в таких мелочах» реагировать и противостоять агрессивным действиям России удается более эффективно, чем в больших бюрократизированных крупных блоках. Что неудивительно, ведь основной задачей этого трехстороннего альянса стало противодействие военной угрозе РФ, экономическое и энергетическое сотрудничество.

Удалось ли в полной мере реализовать цели, которые возлагались на сотрудничество трех стран в условиях уже не гипотетического военного нападения, а реальной широкомасштабной войны?

Курс Украины в НАТО закреплен в Конституции. Однако, чтобы получить членство в альянсе, необходимо провести ряд реформ, принять пакет законов, другими словами привести не только армию, но и экономику, правовую систему в соответствие с европейскими стандартами. Этот путь требует времени. А враг атаковал уже сейчас.

Нужно учитывать, что у стран — членов НАТО на сегодня сложились разные двусторонние отношения с Россией. Все они безусловно поддерживают территориальную целостность и независимость Украины, заявляют о том, что она сама имеет право определять свой блоковый статус, однако на практике многие из этих стран были не готовы на решительные меры по сдерживанию агрессивных действий Москвы.

Стоит признать, что Кремлю к началу войны удалось расколоть НАТО по вопросу Украины. Однако если у Великобритании как члена ЕС были связаны руки, то после Brexit ей уже не нужно соперничать по влиянию с Германией и Францией. Выйдя из содружества, Британия получила возможность самой принимать решения, что позволило ей быстрее реагировать на вызовы, всё меньше обращая внимания на мнение партнеров из Парижа и Берлина. В сложившейся ситуации Лондон и Вашингтон стали основными влиятельными партнерами в поддержке Украины, оставив позади Германию и Францию, которые вплоть до вторжения настаивали на более «мягком диалоге» с Россией.

Крупные поставки вооружения в Украину четко показывают, что именно англосаксонские страны наиболее адекватно оценивали угрозу с Востока. У британцев с Россией свои счеты, ведь к угрозам из Кремля в Лондоне относятся предельно серьезно. В их интересах остановить агрессию, так как все время начиная с 2014 г. Россия демонстрировала, что никто в Европе не может быть в безопасности.

Опять же Британия стремится восстановить свое влияние на континенте. Такие действия не идут вразрез с позицией США, скорее наоборот, Великобритания получила шанс стать европейским лидером сопротивления российской агрессии. Причем, агрессии не только в отношении Украины, а в отношении всего европейского порядка.

Что Соединенное Королевство сделало для Украины до вторжения

В союзе с Лондоном Киев получил политическую и дипломатическую поддержку одной из влиятельнейших стран мира. В рамках блока НАТО Великобритания отправила свой контингент в соседние с Украиной страны Балтии, как один из элементов сдерживающего фактора. Между Украиной и Альбионом расширилось военное сотрудничество, Британия начала поставлять вооружение еще до обсуждения идеи создания нового союза.

Вместо слов озабоченности, к моменту подписания договора Королевство поставило в Украину партию летального оружия, для этого Британские ВВС выполнили 8 рейсов, причем демонстративно проигнорировав «закрытие» воздушного коридора еще одним членом НАТО — Германией. Вступая в этот союз, Британия была заинтересована в восстановлении и дальнейшем развитии украинских ВМС нового образца, строительстве новых военно-морских баз на Черном и Азовском морях, численном увеличении флота, обучении офицерского и рядового состава.

Сотрудничество подразумевало не только работу инструкторов, но и работу оборонной промышленности. В рамках договоренностей планировалась передача технологий и реализация совместных оборонных проектов, что значительно повысило бы обороноспособность Украины.

Такие цели ставились на момент подписания союза накануне военного вторжения РФ в Украину. Однако, в условиях войны, реализация некоторых целей стала на данный момент невозможной. Появились новые задачи, которые пришлось решать в рамках трехстороннего соглашения.

Польша

Польша является одной из основных стран-партнеров Украины в Восточной Европе. Впрочем, находясь в составе Евросоюза и НАТО, летом 2021 года она уже испытала на себе «проверку на прочность» в пограничных инцидентах. В рамках гибридной войны польская граница подверглась натиску инспирированных псевдомигрантов со стороны Беларуси.

Таким образом Польша на своей шкуре поняла, что хрупкие границы мира (на тот момент) могут быть легко нарушены. После подписания трехстороннего договора Совет министров Польши 8 февраля утвердил постановление о безвозмездной передаче Киеву компонентов военного имущества. Первый борт с военным грузом прибыл в Украину буквально за день до начала российской агрессии, 23 февраля.

Важно понимать, что любой прямой союз Украины со странами Североатлантического блока не даст им право выйти за рамки устава НАТО. Например, военнослужащие как Британии, так и Польши считаются военнослужащими НАТО и не имеют законного права принимать участия в военных конфликтах вне своих территорий без соответствующего решения Альянса. Ни один солдат-натовец, даже будучи в отпуске (по российской легенде) не приедет воевать в другую страну, ибо это уголовное преступление.

Конечно, это понимает украинская власть, но важно, чтобы это понимали также и украинцы и не ожидали чего-то сверх того, что можно получить от таких союзов. Союз УПА как раз тому пример. Так, в ходе активной войны сотрудничать с Западом посредством таких альянсов гораздо эффективнее. Они более маневренные, в то время как огромный неповоротливый блок НАТО должен пройти сквозь все бюрократические преграды и только тогда что-то предпринимать, или, скорее всего, не предпринимать.

Великобритания наряду со США стала своеобразным локомотивом в беспрецедентном объединении как Европы, так и мира в плане поддержки Украины и санкционной блокировки России. Именно Британия первой ввела персональные санкции и арест имущества российских олигархов, которые последние десятилетия чувствовали себя в Соединенном Королевстве как дома, инвестируя в экономику, скупая недвижимость и устраивая там свои семьи.

При этом Польша не только занялась безвозмездными поставками оборонного вооружения, предоставила транзит для поставок из других стран, но и стала основным пунктом приема волны беженцев из Украины — 2,5 миллиона бегущих женщин и детей, которых нужно разместить, одеть, обуть, накормить и лечить. Кроме того, что это колоссальные затраты бюджета, благотворителей, это еще и невероятная нагрузка на инфраструктуру небольшой, по сути страны. Но поляки справились.

И тут важно заметить интересный факт. Украинцы и поляки всегда находили в истории повод для обвинений и взаимных претензий. Никогда украинцу и поляку не придет в голову назвать другого «братским народом». Но когда пришла война от народа, который с пеной у рта кричал о своем родстве, именно поляки первыми открыли двери своего дома, чтобы спасти как можно больше жизней. В этом плане показательна одна история. Польские женщины принесли детские коляски на перрон железнодорожного вокзала в одном из приграничных городов, куда должен был приехать эвакуационный поезд с украинскими женщинами и детьми.

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Стремление в НАТО закреплено в Конституции Украины. Однако война уже идет и реагировать нужно здесь и сейчас. Похоже, что на данном этапе эффективность малых союзов Украины со странами-членами Североатлантического альянса гораздо выше, чем с самим блоком в целом.

Мир все еще старается противостоять России в правовых рамках своих договоров. Насколько эффективно это противостояние, возможно будет оценить только после победы над ней.