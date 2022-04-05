СМИ: Российские военные отправляют килограммы вещей из Украины на родину

Беларусский проект «Беларускі Гаюн» опубликовал трехчасовую запись из офиса почтовой компании СДЭК в городе Мозырь. На записи видно, как люди в форме российских солдат отправляют посылки на родину — в регионы РФ. За один день они сдали в доставку более двух тонн вещей, включая одежду, технику, инструменты. Также «Беларускі Гаюн» опубликовали имена и номера телефонов отправителей. #trtнарусском #Украина #Россия #новости #военные #мародеры #мысвоихнебросаем #нетвойне #stopwar #война