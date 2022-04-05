ПОЛИТИКА
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The New York Times показало «дорогу смерти» в Буче
The New York Times опубликовали спутниковые снимки так называемой «дороги смерти» в Буче, на которой после отступления российских войск обнаружили множество трупов. Фото датированы 19 и 21 марта. Тем временем Москва отрицает причастность ее военнослужащих к убийствам, а все опубликованные кадры называет инсинуациями и постановкой. #trtнарусском #Украина #Россия #Буча #спецоперация #новости #нетвойне #stopwar #война источник - https://www.nytimes.com/
The New York Times показало «дорогу смерти» в Буче / Others
5 апреля 2022 г.
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