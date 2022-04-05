The New York Times показало «дорогу смерти» в Буче

The New York Times опубликовали спутниковые снимки так называемой «дороги смерти» в Буче, на которой после отступления российских войск обнаружили множество трупов. Фото датированы 19 и 21 марта. Тем временем Москва отрицает причастность ее военнослужащих к убийствам, а все опубликованные кадры называет инсинуациями и постановкой. #trtнарусском #Украина #Россия #Буча #спецоперация #новости #нетвойне #stopwar #война источник - https://www.nytimes.com/