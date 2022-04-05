Чиновники Минпросвещения отправили в школы методички для проведения уроков по теме «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику» в рамках курса обществознания. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на методические указания, в министерстве подтвердили их подлинность. Уроки пройдут для учеников пятых-девятых и 10–11-х классов.

Согласно методичке, учителя должны рассказать школьникам о «возможностях России по преодолению негативных последствий санкционного давления западных стран» на российскую экономику, а также об основных направлениях антисанкционной политики государства.

Рекомендуется процитировать слова российского президента Владимира Путина о том, что «на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление», и спросить школьников, знают ли они о принимаемых властями мерах в ответ на западные ограничения.

Также, согласно документу, учитель должен дать определение слову «санкции» (это «ограничения, призванные «наказать» какую-либо страну за ее действия»). Однако педагог должен уточнить, что под «действиями» понимается «проводимая Россией специальная военная операция в Украине, вызванная необходимостью защитить население Донбасса».

В качестве примера санкций нужно привести заморозку активов госкорпораций и банков, а также части золотовалютного резерва России, говорится в документе.

После этого учитель, согласно методичке, перечисляет «важнейшие направления антисанкционной политики», названные премьером Михаилом Мишустиным: это «защита внутреннего рынка и поддержание занятости трудоспособного населения». Ученикам нужно ответить, «почему именно эти направления являются приоритетными».

Также в методичке есть ссылка на ролик о пользе импортозамещения, после просмотра которого «учитель совместно с учащимися делает вывод о том, что экономическая политика в последние годы была направлена на повышение защищенности отечественных производителей, обеспечение ее устойчивости в условиях внешних кризисов».

В конце урока учащиеся пятых-девятых классов должны назвать меры по поддержке российской экономики и граждан в «условиях возросшего санкционного давления», а 10-11-х — описать экономический эффект от них.

Ранее правительство уже рекомендовало школам провести уроки политинформации, для которых была издана специальная методичка для школьников «Взрослый разговор о мире». Аналогичный документ был разработан для студентов — «Фейки и вбросы. Как не остаться одураченным». В документах приводились примеры фейков о войне в Украине, причем из восьми фальшивыми оказались всего два, отмечали изучившие методичку журналисты. Также в документах были приведены тезисы, которые педагоги должны внушить учащимся. В числе прочего, утверждается, что Россия из-за санкций станет только сильнее. Та же Европа, говорится в методичках, уже скоро придет покупать российские самолеты, поскольку Россия производит титан, без которого их не построить. Отдельно уточняется, что за санкциями стоят США, которые мечтают разрушить экономику России и Европы.