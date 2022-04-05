Для привлечения добровольцев на войну с Украиной военкоматы начали обещать денежные выплаты и большие зарплаты, написал в своем Telegram-канале корреспондент федеральных «Вестей» Александр Сладков.

Мужчинам, имеющим опыт срочной службы, гарантируют выплату 3 млн рублей в случае ранения и 8 млн руб. — их семьям, если они погибнут. По словам Сладкова, денежное довольствие только сержантов по контракту начинается от 205 тысяч рублей.

«Ранение — 3 млн ре, гибель 8 млн ре, плюс 5 от губернатора, детям квартиру (речь здесь о Московской области). Набирают. Каждые трое суток отправки», — указал он.

Как сообщает «Медиазона», хотя пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что набирать добровольцев для войны в Украине среди россиян не планируется, неофициальная кампания по их набору ведется с середины марта. Так, в Петербурге желающим отправиться на войну в Украину предлагают подписать краткосрочные контракты — от трех до шести месяцев, а в Перми короткий видеоролик с телефоном местного пункта отбора на военную службу по контракту начали крутить в общественном транспорте.

Также СМИ сообщали, что списки желающих отправиться воевать в Украину формируются в Челябинске, Кургане и Кирове. «Человек просто приходит в военкомат с документом, удостоверяющим его личность, а также с огромным желанием помочь родине», — писалоURA.RU со ссылкой на представителя областного военного комиссариата.

Также о наборе для участия в войне добровольцев с опытом срочной службы сообщалось в Тюмени, Новосибирске, в Ростовской области.

Ранее «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» разместил тендер для изучения «потенциала добровольчества» в России. Согласно документации, Роспатриотцентр планирует выяснить, почему люди становятся добровольцами или, наоборот, не хотят ими быть и какие именно направления деятельности их интересуют. Кроме того, в центре будут изучать каналы вовлечения людей в волонтерскую деятельность и определять ее масштабы.

Российские власти официально подтверждали отправку в Украину иностранных добровольцев. Тогда министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что получил более чем 16 тыс. заявок от добровольцев из государств Ближнего Востока и «ветеранов Сирийской Арабской Армии, бойцов христианского ополчения, бывших членов оппозиции». «Би-би-си» однако писало, что сирийцы отправляются в Украину из-за того, что по-другому не могут заработать на пропитание. Сообщалось, что объявления о найме в российскую армию распространяются в сирийских соцсетях, а участие в боях на передовой оценивается в $7 тыс., за работу по боевому обеспечению тыла предлагают платить вдвое меньше — $3,5 тыс.